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Acer представила новые игровые мониторы по весьма доступной цене

16 июля 2020, 15:56


Acer представила сразу несколько моделей изогнутых мониторов, которые выпущены в рамках линейки Nitro и получили название серии XZ2. Новинка предлагает игрокам плавный и захватывающий игровой процесс с AMD Radeon FreeSync, сертифицированы VESA DisplayHDR 400 и могут похвастаться быстрым временем отклика в 1 мс.

Acer представила новые игровые мониторы


Серия включает в себя 31,5-дюймовый Nitro XZ322QU и 27-дюймовый Nitro XZ272 с частотой обновления до 165 Гц, а также 23,6-дюймовый 144 Гц монитор Nitro XZ242Q. Благодаря технологии Visual Response Boost (VRB) они обеспечивают время отклика до 1 мс, что обеспечивает плавный рендеринг изображения с менее заметным размытием в быстро движущихся сценах.



Мониторы серии Nitro XZ2 оснащаются DisplayPort и HDMI, поддерживают AMD Radeon FreeSync, которая синхронизирует кадры монитора и видеокарты, обеспечивая четкое и плавное изображение даже во время самых жестоких сражений. Сертификат VESA DisplayHDR 400 гарантирует яркость до 400 кд/м², максимальный коэффициент контрастности 100000000: 1 и поддержку HDR10, в результате чего получаются великолепные изображения с реалистичными цветами. Кроме того, изогнутый экран с радиусом кривизны 1500 мм увеличивает поле зрения и воспринимаемую область периферийного зрения по сравнению с плоским дисплеем того же размера.

Acer представила новые игровые мониторы


Разрешение Full HD обеспечивает четкое и четкое изображение, идеально подходящее для игр, редактирования фотографий и просмотра фильмов и видео. Геймеры могут оптимизировать свои визуальные преимущества, выбрав один из 11 вариантов уровня черного, чтобы показать детали, часто скрытые в тени. Кроме того, 6-осевая регулировка цвета позволяет точно настроить цвет, оттенок и насыщенность в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Встроенный виджет Acer Display упрощает изменение настроек для создания профиля, организацию пространства просмотра с помощью разделения экрана и настройку параметров для каждого приложения. Два порта HDMI и DisplayPort обеспечивают быстрое подключение к множеству ПК.

Acer представила новые игровые мониторы


Acer Game Mode имеет восемь предустановленных режимов отображения для оптимизации визуальных эффектов в соответствии с отображаемым содержимым. Эти режимы включают Экшн, Гонки, Спорт, Пользовательский, Стандартный, ЭКО, Графический и Кино. Доступ к настройкам легко получить с помощью горячей клавиши или экранного меню настроек.




Антибликовая панель VA обеспечивает широкие углы обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали. Для максимального комфорта при просмотре эргономичная подставка с возможностью поворота на 360°, наклоном и высотой повышает комфорт при просмотре. Быстроразъемный дизайн позволяет легко отделить монитор от подставки для настенного монтажа VESA, чтобы освободить место на столе для игровых приставок, мышей и многого другого. Acer VisionCare включает в себя режим без мерцания и фильтр синего света.

Мониторы серии Acer Nitro XZ2 поставляются с двумя динамиками мощностью 3 Вт и уже доступны в ведущих розничных магазинах. Рекомендованные производителем розничные цены начинаются с $500 (35 000 руб.) за Nitro XZ322QU, $260 (18 000 руб.) за Nitro XZ272 и $200 (14 000 руб.) за Acer Nitro XZ242Q.



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