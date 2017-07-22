Honor официально представил два новых планшета - это Honor Tab 6 и Honor Tab X6. Первый из них оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей и контрастностью 1000: 1. Он имеет толщину всего 7,55 мм и весит 460 грамм. Одной из его ярких особенностей является аудиосистема (Histen 6.1), которая имеет большие динамики, отличающиеися отличным воспроизведением низких частот и высоким качеством звука.
Honor Tab 6 использует облочку MagicUI 3.1 и поставляется со стилусом Honor Magic. Под капотом трудится чипсет Kirin 710A, а также 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.
Honor Tab X6 является более доступным планшетом. Его дисплей имеет разрешение 1200 x 800 пикселей. Под капотом у него аналогичный чипсет, а также 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти вкупе с 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти. Honor Tab X6 не поддерживает стилус.
Honor Tab 6 доступен в пяти различных конфигурациях и его цена варьируется от $185 (13 000 руб.) до $271 (19 000 руб.). Honor Tab X6 представлен в трех версиях и стоит от $157 (11 000 руб) до $171 (12 000 руб.).
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