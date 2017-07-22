У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс
16 июля 2020, 16:53
Начиная с Windows 10 версии 1809, пользователи международной версии Windows обнаружили, что Microsoft изменила версию консоли поиска и перешла на новый, двухколоночный интерфейс.
В новой раскладке, по мнению Microsoft, значительно повышается удобочитаемость размещенной информации, а также предоставляется быстрый доступ к сервису Quick Search (Быстрый поиск). Через этот сервис теперь можно получить быстрый доступ к просмотру прогноза погоды в регионе присутствия, прочитать главные новости и получить другую, полезную информацию.
Чтобы найти другие результаты в интернете или перейти непосредственно к веб-сайту, пользователи могут по-прежнему печатать в строке поиска.
Новый интерфейс панели «Быстрого поиска» в Windows 10
Чтобы увидеть новую консоль, следует нажать на значок поиска на Панели задач или нажать клавиатурное сочетание Windows + S.
Новая раскладка «Быстрого поиска» уже доступна для пользователей Windows в большинстве стран мира, в том числе в США, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексике, Испании и Великобритании.
В России внесенные изменения пока недоступны Приводим для сравнения вид прежнего интерфейса сервиса «Быстрый поиск», как он видится из России:
Прежний интерфейс панели «Быстрого поиска» в российской версии Windows 10
Обновление выполняется на стороне сервера. Поэтому выполнять какие-либо действия на компьютере не требуется.