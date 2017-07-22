РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс

16 июля 2020, 16:53


Начиная с Windows 10 версии 1809, пользователи международной версии Windows обнаружили, что Microsoft изменила версию консоли поиска и перешла на новый, двухколоночный интерфейс.

В новой раскладке, по мнению Microsoft, значительно повышается удобочитаемость размещенной информации, а также предоставляется быстрый доступ к сервису Quick Search (Быстрый поиск). Через этот сервис теперь можно получить быстрый доступ к просмотру прогноза погоды в регионе присутствия, прочитать главные новости и получить другую, полезную информацию.

Чтобы найти другие результаты в интернете или перейти непосредственно к веб-сайту, пользователи могут по-прежнему печатать в строке поиска.

Поисковая панель «Быстрого поиска» в Windows 10 поменяла свой интерфейс

Новый интерфейс панели «Быстрого поиска» в Windows 10


Чтобы увидеть новую консоль, следует нажать на значок поиска на Панели задач или нажать клавиатурное сочетание Windows + S.




Новая раскладка «Быстрого поиска» уже доступна для пользователей Windows в большинстве стран мира, в том числе в США, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексике, Испании и Великобритании.

В России внесенные изменения пока недоступны Приводим для сравнения вид прежнего интерфейса сервиса «Быстрый поиск», как он видится из России:

Поисковая панель «Быстрого поиска» в Windows 10 поменяла свой интерфейс

Прежний интерфейс панели «Быстрого поиска» в российской версии Windows 10


Обновление выполняется на стороне сервера. Поэтому выполнять какие-либо действия на компьютере не требуется.





Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR
  • Microsoft портирует Java для Windows 10 на платформу ARM
  • Сетевая ОС Nokia SR Linux нового поколения развертывается в ЦОДе Apple
  • Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux
  • Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

    • следующая новость
    Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений

    предыдущая новость
    Honor представил два новых планшета

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 июля, 2020

    Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений

    У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс

    Honor представил два новых планшета

    Acer представила новые игровые мониторы по весьма доступной цене

    OnePlus Buds станут мировым лидером по скорости быстрой зарядки с помощью Warp Charge

    Realme представила свою быструю зарядку мощностью 125 Вт

    TSMC остается самым крупным на рынке производителем полупроводников, опережая Samsung и Nvidia

    Samsung представила бюджетник с ценником чуть больше 100 долларов

    Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

    Появилась неофициальная «дорожная карта» развития чипсетов Qualcomm в 2020-2021 гг.

    Seagate расширила линейку накопителей Nytro двумя корпоративными моделями

    Анонс Audeze Penrose: беспроводная гарнитура для геймеров

    AMD выпустила линейку процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO - основы для сборки высокопроизводительных рабочих станций нового поколения

    15 июля, 2020

    AMD выпустила бета-версию драйверов Radeon Software Adrenalin 20.7.2 - акселераторов для игр

    Cooler Master представила новые компактные шасси MasterBox NR200 и NR200P

    На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно

    Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

    Lenovo представила первую в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO

    Смартфоны ASUS ZenFone 7 получат 512 ГБ встроенной памяти

    У процессоров Intel Xeon линейки Ice Lake-SP обнаружилась незадекларированная задержка

    ССЫЛКИ