Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений
16 июля 2020, 18:28
Юридическая фирма Cedar Lane Technologies, специализирующаяся на патентных спорах и получившая скандальную известность, например, на судебных тяжбах с компанией Corel, подала новое исковое заявление, на этот раз против компании Huawei. Истец утверждает, что Huawei якобы использует принадлежащие компании патенты на обработку изображений и даже получает с этого коммерческую выгоду, применяя запатентованные технологии в своих вычислительных системах и устройствах.
Юристы утверждают, что китайская компания нарушила множество различных патентов, которые связаны с использованием алгоритмов сжатия JPEG, применением запатентованных методов распознавания сцен, использованием электролюминесцентных устройств, систем обработки изображений, VR-камер и многого другого.
В исковом заявлении Cedar Lane указан конкретный патент, который распространяется на различные продукты компании Huawei, включая смартфоны Mate Xs, Mate X, Mate 20, Mate 20 Pro, Honor View 10, Honor 8 и планшеты MediaPad M5, MediaPad M6 и MediaPad T5.
Huawei Mate Xs
Согласно поданному иску, эти продукты были «изготовлены, использованы, проданы, импортированы и предложены для продажи ответчиком».
Нарушение со стороны Huawei относится к использованию конкретного патента N Т527. Он цитируется в следующей форме: «[a] способ сопряжения средств аналого-цифрового преобразования и средств сжатия JPEG, причем упомянутое средство сжатия JPEG имеет встроенное устройство памяти, включающее следующие этапы: последовательное считывание заданного количества строк изображения из вывода данных изображения упомянутого средства аналого-цифрового преобразования».
Со слов истца, Huawei использовала запатентованный метод преобразования изображений, что нарушает не принадлежащее ей право на патенты.
Юристы Cedar Lane заявили, что «сотрудники провели внутреннее тестирование и использование образцов этих продуктов». Это указывает на то, что в Huawei знали о якобы незаконном использовании патента, но все равно пошли на выпуск продуктов, что послужило основанием для подачи иска о нарушении.
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