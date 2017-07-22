РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple получила патент на управление для умных очков Apple Glasses при помощи взгляда

16 июля 2020, 20:24


Планируемый к 2022 году выпуск умных очков Apple Glasses непременно потребует раскрытия новых технологий, необходимых для управления информацией, выводимой на внутреннюю поверхность стекол умных очков. Похоже, Apple давно уделяет этим вопросам пристальное внимание и добилась заметного прогресса в этой направлении. Как стало известно, Apple подавала заявку на способ управления глазами для Apple Glasses, и наконец получила долгожданный патент.

Это уже не первый случай, когда Apple описывает использование глаз в качестве инструмента для ввода команд. В ее более ранней патентной заявке описывался способ, который предусматривал отслеживание направления взгляда и применялся для управления видеопоказом на сценах с дополненной реальностью.

Apple получила патент на управление глазами для умных очков Apple Glasses


Новый патент Apple может получить еще более широкое применение. Он связан с контролем положения глаз, которые будут играют существенно более широкую роль в системе управления умными очками.

В заявке на патент отмечается, что в реализации новой модели управления может потребоваться принимать во внимание координацию использования движения глаз и других действий, например, моргания и определенного изменения направления взгляда.

В заявке описаны способы, как с помощью оценки взгляда можно быстро определять начальную позицию, например, для выбора точки размещения объекта, и путем оценки последующего перемещения глаз, задавать определенное место для перемещения объекта.




В то же время отмечается, что из-за неопределенности положения глаз и их постоянного движения точность определения конкретной точки может быть затруднена.

В патенте Apple отмечается, что при использовании очков Apple Glasses можно также применять специальные «сенсорные поверхности». Через них можно производить прием пользовательских данных. Методами ввода могут быть касание и определенные жесты, например имитирующие пролистывание, как это делается при вводе для Siri.

Такие методы ввода можно использовать с любым устройством, оснащенным видеокамерой, отмечается в патенте Apple. Новые методы ввода данных и управления для AR-устройств будут относиться к разновидности «полезных для применения» («advantageous») команд.



В заявке описаны многочисленные примеры применения жестов. Например, если пристально присмотреться к определенной части текста, то система может автоматически активировать режим перехода на его увеличенное изображение. Но масштабирование можно также осуществлять через голосовую команду, говорится в патенте.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • До запуска очков Apple AR Glasses в массовое производство осталось ждать всего один-два года
  • Apple Watch помогли 22-летнему пользователю обнаружить порок сердца
  • CarPlay стал беспроводным в новых моделях спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray
  • Belkin выпустил три новых устройства Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple
  • Mercedes представил новую систему MBUX 2.0 для бизнес-автомобилей S-класса выпуска 2021 года

    • следующая новость
    Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220

    предыдущая новость
    Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 июля, 2020

    Apple придется выплатить Samsung 950 млн долларов за невыкупленные OLED-панели для iPhone

    Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220

    Apple получила патент на управление для умных очков Apple Glasses при помощи взгляда

    Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений

    У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс

    Honor представил два новых планшета

    Acer представила новые игровые мониторы по весьма доступной цене

    OnePlus Buds станут мировым лидером по скорости быстрой зарядки с помощью Warp Charge

    Realme представила свою быструю зарядку мощностью 125 Вт

    TSMC остается самым крупным на рынке производителем полупроводников, опережая Samsung и Nvidia

    Samsung представила бюджетник с ценником чуть больше 100 долларов

    Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

    Появилась неофициальная «дорожная карта» развития чипсетов Qualcomm в 2020-2021 гг.

    Seagate расширила линейку накопителей Nytro двумя корпоративными моделями

    Анонс Audeze Penrose: беспроводная гарнитура для геймеров

    AMD выпустила линейку процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO - основы для сборки высокопроизводительных рабочих станций нового поколения

    15 июля, 2020

    AMD выпустила бета-версию драйверов Radeon Software Adrenalin 20.7.2 - акселераторов для игр

    Cooler Master представила новые компактные шасси MasterBox NR200 и NR200P

    На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно

    Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

    ССЫЛКИ