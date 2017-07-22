Apple получила патент на управление для умных очков Apple Glasses при помощи взгляда
16 июля 2020, 20:24
Планируемый к 2022 году выпуск умных очков Apple Glasses непременно потребует раскрытия новых технологий, необходимых для управления информацией, выводимой на внутреннюю поверхность стекол умных очков. Похоже, Apple давно уделяет этим вопросам пристальное внимание и добилась заметного прогресса в этой направлении. Как стало известно, Apple подавала заявку на способ управления глазами для Apple Glasses, и наконец получила долгожданный патент.
Это уже не первый случай, когда Apple описывает использование глаз в качестве инструмента для ввода команд. В ее более ранней патентной заявке описывался способ, который предусматривал отслеживание направления взгляда и применялся для управления видеопоказом на сценах с дополненной реальностью.
Новый патент Apple может получить еще более широкое применение. Он связан с контролем положения глаз, которые будут играют существенно более широкую роль в системе управления умными очками.
В заявке на патент отмечается, что в реализации новой модели управления может потребоваться принимать во внимание координацию использования движения глаз и других действий, например, моргания и определенного изменения направления взгляда.
В заявке описаны способы, как с помощью оценки взгляда можно быстро определять начальную позицию, например, для выбора точки размещения объекта, и путем оценки последующего перемещения глаз, задавать определенное место для перемещения объекта.
В то же время отмечается, что из-за неопределенности положения глаз и их постоянного движения точность определения конкретной точки может быть затруднена.
В патенте Apple отмечается, что при использовании очков Apple Glasses можно также применять специальные «сенсорные поверхности». Через них можно производить прием пользовательских данных. Методами ввода могут быть касание и определенные жесты, например имитирующие пролистывание, как это делается при вводе для Siri.
Такие методы ввода можно использовать с любым устройством, оснащенным видеокамерой, отмечается в патенте Apple. Новые методы ввода данных и управления для AR-устройств будут относиться к разновидности «полезных для применения» («advantageous») команд.
В заявке описаны многочисленные примеры применения жестов. Например, если пристально присмотреться к определенной части текста, то система может автоматически активировать режим перехода на его увеличенное изображение. Но масштабирование можно также осуществлять через голосовую команду, говорится в патенте.
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