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Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220

16 июля 2020, 23:04


На прошлой неделе стало известно, что новые разработки, которые сейчас ведутся в компании Samsung, не ограничиваются только подготовкой к выпуску пары носимых гаджетов - умных часов Galaxy Watch 3 и умных наушников Galaxy Buds Live. По разным признакам стало известно, что в портфеле Samsung «затерялся» еще один таинственный гаджет, который Samsung, похоже, готовится выпустить до конца года.

Внимательные поклонники бренда обнаружили в списках на сертификацию упоминание о некой модели, скрывающейся под идентификатором SM-R220. Предположительно это - умный фитнес-браслет. Хотя подача заявки на регистрацию в FCC не гарантирует скорый выпуск заявленного изделия, уже известно, что то же самое устройство ранее уже получило одобрение со стороны организации Bluetooth SIG. Эти признаки могут служить неопровержимым подтверждением того, что Samsung действительно готовит к выпуску еще одно устройство для потребительского рынка.

Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220?


Более того, известно также, что менее недели назад получила одобрение со стороны Национального агентства по исследованиями в области радиотехники (NRRA Южной Кореи) некая модель SM-R220.




Ни Bluetooth SIG, ни сертификаты NRRA не раскрывают подробных деталей о спецификации изделия SM-R220. Однако среди опубликованных данных удалось найти подтверждение регулирующего органа, что это устройство предоставляет поддержку Bluetooth 5.1. Еще одна деталь - гаджет будет доступен как минимум в двух цветовых вариантах: красном и черном.

Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220?

Фитнес-браслет Galaxy Fit


Эксперты уже высказали предположение, что Samsung, похоже, собирается выпустить гаджет, известный сейчас под номером SM-R220, который станет преемником Galaxy Fit - фитнес-браслета с ярким цветным AMOLED-дисплеем, помогающего следить за активностью в режиме реального времени. Он умеет отображать информацию на экране в высоком разрешении, а среди его возможностей есть немало замечательных функций. Например, он позволяет делать замеры частоты сердечного ритма и предоставляет предупреждения в случае выхода за установленные границы.



Пока официальных сведений о неизвестном гаджете не появилось. Даже в отношении SM-R220 нет полной определенности, какой именно будет дизайн у нового устройства. Согласно недавней заявки FCC, имеется только подтверждение, что носимое устройство будет иметь форму браслета для запястья, будет предназначено для решения задач, связанных с фитнесом, а также то, что его можно будет использовать для измерения частоты пульса.

Будет ли новый гаджет называться Galaxy Fit 2, еще неизвестно.



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