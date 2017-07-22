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Apple придется выплатить Samsung 950 млн долларов за невыкупленные OLED-панели для iPhone

16 июля 2020, 23:17


Согласно новому отчету, полученному от консультационной компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple, возможно, придется выплатить 950 млн долларов в пользу Samsung за невыполнение плана закупок OLED-панелей для смартфонов iPhone.

Samsung уже сообщал ранее, что рассчитывает получить во втором квартале «одноразовый финансовый бонус, связанный с производством дисплейных панелей». Однако никто не ожидал, что сумма компенсации окажется такой значительной.

Apple придется заплатить Samsung 950 млн долларов за невыкупленные OLED-панели для iPhone


Ранее эта цифра была значительно ниже. Как сообщала TheElec, Samsung может получить от Apple около 745 млн долларов. Теперь с выходом последнего отчета DSCC, размер оцениваемой компенсации повысился до приблизился 950 млн долларов.

В выпущенном отчете сообщается, что «платеж Apple, вероятно, является следствием того, что компании пришлось приобрести меньший объем комплектующих из-за падения спроса на рынке».



Подобное происходит не впервые. У Apple и раньше возникали проблемы с закупкой дисплейных панелей от Samsung. Они были связаны с сокращенными закупками OLED-панелей. Например, аналогичная ситуация сложилась во втором квартале 2019 года. Тогда Apple пришлось заплатить 683 млн долларов.

Теперь осталось только узнать, удастся ли Apple достичь договоренностей с поставщиками, о минимальных размерах покупок с выпуском новой линейки iPhone 12.





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