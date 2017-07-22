Apple придется выплатить Samsung 950 млн долларов за невыкупленные OLED-панели для iPhone
16 июля 2020, 23:17
Согласно новому отчету, полученному от консультационной компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple, возможно, придется выплатить 950 млн долларов в пользу Samsung за невыполнение плана закупок OLED-панелей для смартфонов iPhone.
Samsung уже сообщал ранее, что рассчитывает получить во втором квартале «одноразовый финансовый бонус, связанный с производством дисплейных панелей». Однако никто не ожидал, что сумма компенсации окажется такой значительной.
Ранее эта цифра была значительно ниже. Как сообщала TheElec, Samsung может получить от Apple около 745 млн долларов. Теперь с выходом последнего отчета DSCC, размер оцениваемой компенсации повысился до приблизился 950 млн долларов.
В выпущенном отчете сообщается, что «платеж Apple, вероятно, является следствием того, что компании пришлось приобрести меньший объем комплектующих из-за падения спроса на рынке».
Подобное происходит не впервые. У Apple и раньше возникали проблемы с закупкой дисплейных панелей от Samsung. Они были связаны с сокращенными закупками OLED-панелей. Например, аналогичная ситуация сложилась во втором квартале 2019 года. Тогда Apple пришлось заплатить 683 млн долларов.
Теперь осталось только узнать, удастся ли Apple достичь договоренностей с поставщиками, о минимальных размерах покупок с выпуском новой линейки iPhone 12.
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