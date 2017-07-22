Первые ноутбуки Apple на базе процессоров ARM появятся гораздо раньше, чем ожидалось
17 июля 2020, 09:09
Появились слухи, что Apple собирается выпустить свои первые ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air на базе собственных ARM-процессоров гораздо раньше, чем предполагали многие эксперты. Благодаря анализу поставок комплектующих, эксперты рынка смогли узнать, что Apple готовится к их поставкам на склады уже в третьем квартале 2020 года. После этого, Apple даже подтвердила, что первые модели 13-дюймовых ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air на базе собственных процессоров Apple будут выпущены уже до конца этого года.
Многие эксперты ошеломлены такими сроками. Известно, что Apple не смогла провести традиционную Всемирную конференцию разработчиков в этом году из-за пандемии коронавируса. Но, в то же время, это не помешало ей быстро перейти с одних рельс на другие, что без сомнения требовало провести серьезную ревизию всех используемых компонентов. Первое, что можно упомянуть - это серьезное обновление программного обеспечения.
Пока нет устоявшегося мнения, каким будет новый ноутбук Mac. В отчете DigiTimes говорится, что, по крайней мере, два новых ноутбука Apple будут выпущены уже в 2020 году. Сообщается, что в третьем квартале этого года на Тайване начнутся поставки деталей и компонентов для устройств MacBook и iPad следующего поколения.
С учетом плана выпуска новых 13-дюймовых MacBook Pro и MacBook Air на базе процессоров Apple ожидается, что к концу этого года общие поставки ноутбуков линейки MacBook достигнут объемов 16-17 млн единиц - годом раньше аналогичный показатель составил 14,5-15,5 млн штук.
Эти слухи, как ни странно, согласуются с прогнозами, которые высказывались в ходе проведения WWDC2020. Там Apple по сути намекнула, что первые модели Mac с собственным процессором купертиновцев появятся к концу 2020 года, а полный переход с платформы Intel на собственные процессоры будет завершен в течение двух лет.
Причины такого быстрого расставания с Intel могут быть разными. Одну из них высказал Франсуа Пьедноэль, бывший инженер Intel, давший интервью изданию PC Gamer. Он заявил: «Обеспечить требуемое качество на базе Skylake оказалось слишком тяжелой задачей. Процессор оказался ненормально плохим. По сути, наши коллеги из Apple стали первыми, из-за кого возникало множество проблем. И все пошло очень, очень плохо».
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