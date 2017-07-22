РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Chuwi выпускает CoreBook Pro: ультракомпактный ноутбук с потрясающим дисплеем

17 июля 2020, 10:08


На правах рекламы.

Уже 21 июля Chuwi запустит полноэкранный ноутбук под названием CoreBook Pro с выдающимися характеристиками - полноэкранный дизайн с 13,2-дюймовым дисплеем, процессор Intel Core i3, SSD на 256 ГБ, 8 Гбайт ОЗУ и полнофункциональный порт USB Type-C.

Chuwi выпускает CoreBook Pro


13-дюймовый экран 2K

CoreBook Pro, как и HUAWEI MateBook Pro, оснащен 13-дюймовым 2K-дисплеем с ультратонкими рамками, подходящим для отображения текста в офисе и других сценариев использования. Экран спроектирован как полноэкранный, более узкий, а отображаемые им визуальные эффекты просто шокируют. Благодаря этому CoreBook Pro оказался меньше и портативнее большинства 13-дюймовых ноутбуков. Его экран охватывает 100% цветовой гаммы SRGB, обеспечивая точную и деликатную цветопередачу, что может быть использовано для дизайна, цветовой градации видео и других нужд.

Chuwi выпускает CoreBook Pro


Экран с соотношением сторон 3:2

Экран с соотношением сторон 3: 2 квадратнее традиционного дисплея с соотношением сторон 16: 9. Увеличенное пространство в вертикальном направлении позволяет отображать больше контента при обработке документов, работе в интернете и использовании консультационных материалов, что делает работу более эффективной и удобной. Поэтому соотношение сторон экрана 3: 2 больше подходит для офиса и учебы.

Chuwi выпускает CoreBook Pro

Chuwi выпускает CoreBook Pro


При всём этом стоимость CoreBook Pro составляет всего $499, а теперь вы можете получить ещё и купон на скидку в 100 долларов, подписавшись на email рассылку на официальном сайте Chuwi.



предыдущая новость
Первые ноутбуки Apple на базе процессоров ARM появятся гораздо раньше, чем ожидалось

 



Свежие статьи
RSS
Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17 июля, 2020

Chuwi выпускает CoreBook Pro: ультракомпактный ноутбук с потрясающим дисплеем

Первые ноутбуки Apple на базе процессоров ARM появятся гораздо раньше, чем ожидалось

16 июля, 2020

Apple придется выплатить Samsung 950 млн долларов за невыкупленные OLED-панели для iPhone

Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220

Apple получила патент на управление умными очками Apple Glasses при помощи взгляда

Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений

У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс

Honor представил два новых планшета

Acer представила новые игровые мониторы по весьма доступной цене

OnePlus Buds станут мировым лидером по скорости быстрой зарядки с помощью Warp Charge

Realme представила свою быструю зарядку мощностью 125 Вт

TSMC остается самым крупным на рынке производителем полупроводников, опережая Samsung и Nvidia

Samsung представила бюджетник с ценником чуть больше 100 долларов

Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

Появилась неофициальная «дорожная карта» развития чипсетов Qualcomm в 2020-2021 гг.

Seagate расширила линейку накопителей Nytro двумя корпоративными моделями

Анонс Audeze Penrose: беспроводная гарнитура для геймеров

AMD выпустила линейку процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO - основы для сборки высокопроизводительных рабочих станций нового поколения

15 июля, 2020

AMD выпустила бета-версию драйверов Radeon Software Adrenalin 20.7.2 - акселераторов для игр

Cooler Master представила новые компактные шасси MasterBox NR200 и NR200P

ССЫЛКИ