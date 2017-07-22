Chuwi выпускает CoreBook Pro: ультракомпактный ноутбук с потрясающим дисплеем
17 июля 2020, 10:08
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Уже 21 июля Chuwi запустит полноэкранный ноутбук под названием CoreBook Pro с выдающимися характеристиками - полноэкранный дизайн с 13,2-дюймовым дисплеем, процессор Intel Core i3, SSD на 256 ГБ, 8 Гбайт ОЗУ и полнофункциональный порт USB Type-C.
13-дюймовый экран 2K
CoreBook Pro, как и HUAWEI MateBook Pro, оснащен 13-дюймовым 2K-дисплеем с ультратонкими рамками, подходящим для отображения текста в офисе и других сценариев использования. Экран спроектирован как полноэкранный, более узкий, а отображаемые им визуальные эффекты просто шокируют. Благодаря этому CoreBook Pro оказался меньше и портативнее большинства 13-дюймовых ноутбуков. Его экран охватывает 100% цветовой гаммы SRGB, обеспечивая точную и деликатную цветопередачу, что может быть использовано для дизайна, цветовой градации видео и других нужд.
Экран с соотношением сторон 3:2
Экран с соотношением сторон 3: 2 квадратнее традиционного дисплея с соотношением сторон 16: 9. Увеличенное пространство в вертикальном направлении позволяет отображать больше контента при обработке документов, работе в интернете и использовании консультационных материалов, что делает работу более эффективной и удобной. Поэтому соотношение сторон экрана 3: 2 больше подходит для офиса и учебы.
При всём этом стоимость CoreBook Pro составляет всего $499, а теперь вы можете получить ещё и купон на скидку в 100 долларов, подписавшись на email рассылку на официальном сайте Chuwi.