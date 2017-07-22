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Apple работает над двусторонними беспроводными зарядными устройствами Qi

17 июля 2020, 13:26




У Apple уже есть умный аккумуляторный чехол для iPhone, который, будучи прикрепленным к смартфону, начинает его заряжать. Но у него есть разъем Lightning, который должен быть подключен к телефону для работы функции зарядки. Однако теперь это может уйти в прошлое. Apple подала патентную заявку и, похоже, работает над технологией беспроводной зарядки с двумя катушками для корпуса батареи iPhone без необходимости наличия разъема Lightning.

Apple работает над двусторонними беспроводными зарядными устройствами Qi


В патентной заявке компания пишет, что корпус батареи имеет первую и вторую катушки на противоположных сторонах батареи и использует коммутационную схему, которая соединена между ними. Далее в патенте объясняется, что беспроводной зарядный чехол для iPhone может использовать встроенный аккумулятор для питания подключенного устройства с помощью второй катушки в открытом состоянии. Точно так же корпус может получать питание для себя по беспроводной сети в открытом состоянии.



Этот новый патент от Apple, связанный с беспроводной зарядкой iPhone, может означать, что слухи, связанные с "беспортовым" iPhone, могут сбыться в ближайшие годы. Минг-Чи Куо, надежный источник, связанный с разработками Apple, утверждает, что купертиновцы могут отказаться от порта Lightning для полностью беспроводного iPhone к 2021 году.

Причиной того, что Apple планирует принять полностью беспроводное решение для будущих iPhone, может стать Европейский Союз, который проголосовал за то, чтобы заставить производителей смартфонов выбрать единый общий стандарт зарядки смартфонов. Это означает, что Apple будет вынуждена отказаться от разъема Lightning ради USB-C, но, похоже, вместо того, чтобы принять USB-C, Apple решила пойти по пути без портов с поддержкой только беспроводной зарядки.



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