РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

MediaTek собирается выпустить в июле чипы начального уровня с поддержкой 5G

17 июля 2020, 13:27


В феврале этого года тайваньский производитель чипов MediaTek пересмотрел свои прогнозы на поставки в 2020 году микросхем для 5G в сторону их увеличения. Согласно прогнозам, суммарный объем ожидаемых поставок вырос тогда до 200 млн шт. Однако последующие события и выпуск ряда новых перспективных SoC с поддержкой 5G, включая изделия серии Dimensity 800 и 600, похоже, заставили MediaTek снова пересмотреть свои прогнозы.

Недавний отчет, выпущенный изданием DigiTimes, позволяет узнать больше о стратегических планах тайваньского производителя чипов.

MediaTek собирается выпустить в июле чипы начального уровня с поддержкой 5G


До сих пор планы MediaTek по выпуску полупроводниковых изделий с поддержкой 5G распространялись только на продукты верхнего и среднего уровня. Установка чипов с поддержкой 5G в смартфоны начального уровня даже не упоминалась. Для этого сегмента предназначались только традиционные SoC с поддержкой 4G+, не более.

Однако теперь в отчете DigiTimes упоминается, что MediaTek планирует выпустить новую серию мобильных чипов с поддержкой 5G. Она будет ориентирована на установку именно в смартфонах начального уровня.




В отчете упоминаются представители отрасли, которые якобы утверждали, что анонс таких изделий может состояться в конце июля. Осталось еще 15 дней, чтобы убедиться, были ли эти слухи достоверными, или это были только предположения.

С одной стороны, поддержка 5G требует повышенной производительности от процессора. Это влечет за собой оснащение смартфона множеством дополнительных улучшений, которые в итоге приводят к росту его стоимости и, соответственно, к выходу из сегмента начального уровня.

С другой стороны, внедрение новой серии чипов, предназначенных для моделей начального уровня, будет способствовать развитию и эксплуатации сетей 5G, приведет к повышению активности бизнеса по использованию новых возможностей телекома.



Сейчас в список чипсетов MediaTek с поддержкой 5G входят модели Dimensity 1000L, 1000, 800 и 820. Ожидается, что в скором времени компания выпустит серию Dimensity 600 для аппаратов среднего ценового диапазона. По имеющимся сведениям, еще до запуска этих изделий в производство MediaTek получила огромные по своему объему заказы на эту модель.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • TSMC выйдет на массовый выпуск процессоров на базе 2-нм технорм уже в 2023 году
  • Неофициальные бенчмарки будущего чипа Intel Xe показали, что графика Iris будет работать на частоте 1,3 ГГц
  • Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?
  • Тесты CPU-Z: Флагманский чип AMD Ryzen 7 4700G был разогнан до 4,75 ГГц на штатном охлаждении
  • Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE

    • следующая новость
    Apple может грозить гигантский штраф в $26 млрд из-за Siri

    предыдущая новость
    Apple работает над двусторонними беспроводными зарядными устройствами Qi

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 июля, 2020

    В Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов

    В GeekBench «засветились» новые планшеты Huawei MatePad T10 и T10s начального уровня

    Apple может грозить гигантский штраф в $26 млрд из-за Siri

    MediaTek собирается выпустить в июле чипы начального уровня с поддержкой 5G

    Apple работает над двусторонними беспроводными зарядными устройствами Qi

    TSMC поделился детальными планами будущего перехода на 3 нм техпроцесс

    Chuwi выпускает CoreBook Pro: ультракомпактный ноутбук с потрясающим дисплеем

    Первые ноутбуки Apple на базе процессоров ARM появятся гораздо раньше, чем ожидалось

    16 июля, 2020

    Apple придется выплатить Samsung 950 млн долларов за невыкупленные OLED-панели для iPhone

    Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220

    Apple получила патент на управление умными очками Apple Glasses при помощи взгляда

    Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений

    У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс

    Honor представил два новых планшета

    Acer представила новые игровые мониторы по весьма доступной цене

    OnePlus Buds станут мировым лидером по скорости быстрой зарядки с помощью Warp Charge

    Realme представила свою быструю зарядку мощностью 125 Вт

    TSMC остается самым крупным на рынке производителем полупроводников, опережая Samsung и Nvidia

    Samsung представила бюджетник с ценником чуть больше 100 долларов

    Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

    ССЫЛКИ