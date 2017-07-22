MediaTek собирается выпустить в июле чипы начального уровня с поддержкой 5G
17 июля 2020, 13:27
В феврале этого года тайваньский производитель чипов MediaTek пересмотрел свои прогнозы на поставки в 2020 году микросхем для 5G в сторону их увеличения. Согласно прогнозам, суммарный объем ожидаемых поставок вырос тогда до 200 млн шт. Однако последующие события и выпуск ряда новых перспективных SoC с поддержкой 5G, включая изделия серии Dimensity 800 и 600, похоже, заставили MediaTek снова пересмотреть свои прогнозы.
Недавний отчет, выпущенный изданием DigiTimes, позволяет узнать больше о стратегических планах тайваньского производителя чипов.
До сих пор планы MediaTek по выпуску полупроводниковых изделий с поддержкой 5G распространялись только на продукты верхнего и среднего уровня. Установка чипов с поддержкой 5G в смартфоны начального уровня даже не упоминалась. Для этого сегмента предназначались только традиционные SoC с поддержкой 4G+, не более.
Однако теперь в отчете DigiTimes упоминается, что MediaTek планирует выпустить новую серию мобильных чипов с поддержкой 5G. Она будет ориентирована на установку именно в смартфонах начального уровня.
В отчете упоминаются представители отрасли, которые якобы утверждали, что анонс таких изделий может состояться в конце июля. Осталось еще 15 дней, чтобы убедиться, были ли эти слухи достоверными, или это были только предположения.
С одной стороны, поддержка 5G требует повышенной производительности от процессора. Это влечет за собой оснащение смартфона множеством дополнительных улучшений, которые в итоге приводят к росту его стоимости и, соответственно, к выходу из сегмента начального уровня.
С другой стороны, внедрение новой серии чипов, предназначенных для моделей начального уровня, будет способствовать развитию и эксплуатации сетей 5G, приведет к повышению активности бизнеса по использованию новых возможностей телекома.
Сейчас в список чипсетов MediaTek с поддержкой 5G входят модели Dimensity 1000L, 1000, 800 и 820. Ожидается, что в скором времени компания выпустит серию Dimensity 600 для аппаратов среднего ценового диапазона. По имеющимся сведениям, еще до запуска этих изделий в производство MediaTek получила огромные по своему объему заказы на эту модель.
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