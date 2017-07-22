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Apple может грозить гигантский штраф в $26 млрд из-за Siri

17 июля 2020, 14:33


На этой неделе Apple выиграла суд по поводу налогов в Ирландии на сумму в 13,9 миллиарда долларов. Однако радоваться рано, ведь компании грозят очередные иски. Похоже, что власти ЕС могут выписать Apple штраф в $26 миллиардов по итогам расследования работы голосового помощника Siri.

Apple может грозить штраф в 26 миллиардов


Для тех, кто не знает, комиссар Европейского Союза по конкуренции Маргрете Вестагер стояла за иском Apple об уклонении от уплаты налогов в Ирландии. И теперь чиновник изучает информацию от 400 компаний, чтобы узнать, есть ли какие-либо возможные нарушения с голосовыми помощниками, такими как Siri, Google Assistant и Amazon Alexa. Если обнаружится какая-либо нечестная игра, компании, стоящие за этими голосовыми помощниками, могут столкнуться с антимонопольным обвинением.



В прошлом подобные расследования приводили к наложению многомиллиардных штрафов на различные отрасли промышленности, связанные с энергетикой, финансами и даже фармацевтикой. Другими словами, ЕС пытается получить информацию от 400 компаний, чтобы отправить сообщение таким гигантам индустрии, как Apple, Amazon и Google. Сообщение, которое должно держать их в узде.




Компании, которые нарушают правила голосового помощника в отношении конкуренции, могут быть оштрафованы на 10 процентов от своей глобальной выручки. Мировая выручка Apple в прошлом году составила 260 миллиардов долларов, а значит штраф для компании может составить 26 миллиардов долларов.



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