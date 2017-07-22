В GeekBench «засветились» новые планшеты Huawei MatePad T10 и T10s начального уровня
17 июля 2020, 14:46
В GeekBench появились данные о двух новых моделях планшетов начального уровня - Huawei MatePad T10 и MatePad T10s. Отличия между ними выражаются в небольшом расхождении в размере диагонали дисплея: 9,7 дюйм против 10,1 дюйм, соответственно. Появление таких данных с привязкой к уже готовым моделям рассматривается как основание предположить, что скоро названные модели планшетов появятся в продаже.
Данные по модели MatePad T10s появились в базе данных GeekBench в начале июля. Они относились к бюджетному планшету Huawei, идентифицированного как Matepad T10s. Данные по MatePad T10 появились немного раньше.
Обе модели планшетов - MatePad T10 и MatePad T10s - имеют один и тот же процессор и дизайн, их технические детали совпадают практически целиком. Различия касаются только размера экрана и его разрешения.
Модель Huawei MatePad T10s, замеченная в Geekbench 4 и имеющая обозначение AGS3-AL09HN, оснащена 8-ядерным чипсетом Hisilicon Kirin 710A с базовой частотой 1,70 ГГц. Модель оснащена большим 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей и плотностью пикселей 220 пикс/дюйм. На тестовой модели была установлена оперативная память в объеме 4 Гбайт. Устройство работало на Android 10. Эксперты сразу предположили, что в качестве интерфейсной надстройки наверняка используется EMUI 10.
По другой, более ранней утечке известно, что у модели Matepad T10 имеется 9,7-дюймовый дисплей с разрешением 1280х800 пикселей и плотностью пикселей 156 пикс/дюйм. В этой модели установлено 2 Гбайт оперативной памяти и 16/32 Гбайт основной памяти. Общий объем памяти можно нарастить до 512 Гбайт с помощью карты microSD.
Планшеты будут оснащены батареей емкостью 5100 мАч, 5-мегапиксельной основной тыльной камерой и 2-мегапиксельной селфи-камерой.
Примечание. Данные по габаритным размерам и привязка к определенной модели в GeekBench отсутствуют. Они были выявлены путем сопоставления с данными, полученными из других источников с учетом того идентификационного номера, который был обнаружен в бенчмарке.
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