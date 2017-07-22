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В Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов

17 июля 2020, 16:37


В адресной книге Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов. Новая функция получила название Trash («Корзина»). Она работает точно так же, как и обычная «Корзина» при управлении файлами, например.

Суть новой функции состоит в том, что если раньше после удаления контакта из рабочего списка Google Contacts он исчезал навсегда, то теперь он попадает в промежуточное хранилище - Trash, где будет храниться в течение 30 дней. Если пользователь решит в течение выделенного срока, что удаление было выполнено случайно или даже преднамеренно, но он желает восстановить его, то теперь такая возможность стала доступной.

В Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов


Дополнительная особенность новой функции Trash состоит еще и в том, что удаленный контакт доступен для восстановления только с веб-сайта Google Contacts; при загрузке рабочего приложения, дающего доступ к Google Contacts такая возможность не предоставляется. Не имеет значения, каким образом был удален контакт из адресной книги, теперь его всегда можно будет восстановить через новую функцию.




Чтобы получит доступ к функции Trash, следует загрузиться под своим аккаунтов в Google Contacts и найти функции Trash в папке «Другие контакты». Если ее там нет, значит, новый сервис еще недоступен.

Для тех, у кого Trash появился, внутри этой папки будут отображаться удаленные контакты. Будет указано, был ли контакт удален в приложении или в Интернете, а также время и дата совершенной операции удаления. Доступны команды: «Удалить навсегда» или «Восстановить» контакт.

Google сообщает, что новая функция станет доступна для всех клиентов G Suite и по личным учетным записям Google в течение следующих нескольких недель.

В пресс-релизе Google отмечается, что «пока <новый инструмент> недоступен в приложениях Google Contacts для мобильных устройств». При этом добавлена оговорка, что функция появится в мобильном приложении в будущем.



Примечание: На момент подготовки новости новый сервис Trash пока недоступен для российских пользователей Google Contacts.



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