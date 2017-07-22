РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple Glass не позволят посторонним увидеть секретные изображения на экране iPhone

17 июля 2020, 17:47


В Applе придумали, как сделать действительно защищенный гаджет, чтобы посторонним нельзя было считать не предназначенную для них информацию. Это достигается за счет использования умных очков Apple Glass и поддержки дополненной реальности (AR). Apple получила на это изобретение соответствующий патент.

Пока это только патентная заявка. Но если идея будет реализована в «железе», то благодаря комбинации из iPhone и Apple Glass новое решение получит существенные преимущества перед конкурентами на рынке.

Привередливый пользователь скажет, что это невозможно сделать и сказанное является вымыслом. Но если разобраться по существу, идея вполне здравая и даже осуществима на современном уровне существующих и разрабатываемых технологий. Для ее реализации не придется создавать ничего нового, кроме того, чтобы адаптировать те программные механизмы, которые сейчас уже имеются в Apple или находятся в разработке.

Apple Glass не позволят посторонним увидеть секретные изображения на экране iPhone


Что увидит перед собой «шпион», пытающийся заглянуть через плечо, чтобы рассмотреть, что же изображено на экране обычного смартфона iPhone? Он увидит просто серый экран без изображения либо специальную заставку, указывающую, что смартфон переведен в режим работы Privacy Screen.




Секрет работы с любой, в том числе секретной, информацией, состоит в том, что, надев умные очки Apple Glass и переключив дисплей в режим Privacy Screen, весь контент, который раньше отображался бы на экране смартфона iPhone, теперь будет передаваться по защищенному соединению на умные очки Apple Glass и будет проецироваться на стекла в точном соответствии с размерами экрана iPhone. Точность передачи будет обеспечивать механизм дополненной реальности (AR), которым будут оснащены будущие очки Apple Glass.

Apple Glass не позволят посторонним увидеть секретные изображения на экране iPhone


Хотя для остальных экран смартфона будет выглядеть как пустой лист, пользователь в очках будет видеть на экране в режиме дополненной реальности содержимое «секретного» документа, который он не хочет показывать другим.

Новизна патента состоит в том, что для защиты контента от постороннего просмотра не требуется применять, например, поляризованный экран, который позволяет видеть изображение только под определенным углом.



В соответствии с патентом, Apple стремится решить проблему конфиденциальности, полагаясь на AR. Используя будущие технологии, которыми будет оснащен гаджет Apple Glass, Apple сможет достичь результата, который пока отсутствует у конкурентов на рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Apple получила патент на управление умными очками Apple Glasses при помощи взгляда
  • До запуска очков Apple AR Glasses в массовое производство осталось ждать всего один-два года
  • Apple Watch помогли 22-летнему пользователю обнаружить порок сердца
  • CarPlay стал беспроводным в новых моделях спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray
  • Belkin выпустил три новых устройства Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple

    • следующая новость
    Исследователи создали крошечную беспроводную камеру, которая можно уместить на спине жука

    предыдущая новость
    В Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 июля, 2020

    Исследователи создали крошечную беспроводную камеру, которая можно уместить на спине жука

    Apple Glass не позволят посторонним увидеть секретные изображения на экране iPhone

    В Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов

    В GeekBench «засветились» новые планшеты Huawei MatePad T10 и T10s начального уровня

    Apple может грозить гигантский штраф в $26 млрд из-за Siri

    MediaTek собирается выпустить в июле чипы начального уровня с поддержкой 5G

    Apple работает над двусторонними беспроводными зарядными устройствами Qi

    TSMC поделился детальными планами будущего перехода на 3 нм техпроцесс

    Chuwi выпускает CoreBook Pro: ультракомпактный ноутбук с потрясающим дисплеем

    Первые ноутбуки Apple на базе процессоров ARM появятся гораздо раньше, чем ожидалось

    16 июля, 2020

    Apple придется выплатить Samsung 950 млн долларов за невыкупленные OLED-панели для iPhone

    Samsung готовит к выпуску загадочный фитнес-гаджет SM-R220

    Apple получила патент на управление умными очками Apple Glasses при помощи взгляда

    Cedar Lane Technologies подала иск против Huawei за использование патентов на обработку изображений

    У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс

    Honor представил два новых планшета

    Acer представила новые игровые мониторы по весьма доступной цене

    OnePlus Buds станут мировым лидером по скорости быстрой зарядки с помощью Warp Charge

    Realme представила свою быструю зарядку мощностью 125 Вт

    TSMC остается самым крупным на рынке производителем полупроводников, опережая Samsung и Nvidia

    ССЫЛКИ