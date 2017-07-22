Apple Glass не позволят посторонним увидеть секретные изображения на экране iPhone
17 июля 2020, 17:47
В Applе придумали, как сделать действительно защищенный гаджет, чтобы посторонним нельзя было считать не предназначенную для них информацию. Это достигается за счет использования умных очков Apple Glass и поддержки дополненной реальности (AR). Apple получила на это изобретение соответствующий патент.
Пока это только патентная заявка. Но если идея будет реализована в «железе», то благодаря комбинации из iPhone и Apple Glass новое решение получит существенные преимущества перед конкурентами на рынке.
Привередливый пользователь скажет, что это невозможно сделать и сказанное является вымыслом. Но если разобраться по существу, идея вполне здравая и даже осуществима на современном уровне существующих и разрабатываемых технологий. Для ее реализации не придется создавать ничего нового, кроме того, чтобы адаптировать те программные механизмы, которые сейчас уже имеются в Apple или находятся в разработке.
Что увидит перед собой «шпион», пытающийся заглянуть через плечо, чтобы рассмотреть, что же изображено на экране обычного смартфона iPhone? Он увидит просто серый экран без изображения либо специальную заставку, указывающую, что смартфон переведен в режим работы Privacy Screen.
Секрет работы с любой, в том числе секретной, информацией, состоит в том, что, надев умные очки Apple Glass и переключив дисплей в режим Privacy Screen, весь контент, который раньше отображался бы на экране смартфона iPhone, теперь будет передаваться по защищенному соединению на умные очки Apple Glass и будет проецироваться на стекла в точном соответствии с размерами экрана iPhone. Точность передачи будет обеспечивать механизм дополненной реальности (AR), которым будут оснащены будущие очки Apple Glass.
Хотя для остальных экран смартфона будет выглядеть как пустой лист, пользователь в очках будет видеть на экране в режиме дополненной реальности содержимое «секретного» документа, который он не хочет показывать другим.
Новизна патента состоит в том, что для защиты контента от постороннего просмотра не требуется применять, например, поляризованный экран, который позволяет видеть изображение только под определенным углом.
В соответствии с патентом, Apple стремится решить проблему конфиденциальности, полагаясь на AR. Используя будущие технологии, которыми будет оснащен гаджет Apple Glass, Apple сможет достичь результата, который пока отсутствует у конкурентов на рынке.
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