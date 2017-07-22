Исследователи создали крошечную беспроводную камеру, которая можно уместить на спине жука
17 июля 2020, 20:07
Исследователи из Вашингтонского университета разработали крошечную беспроводную камеру, главным отличием которой являются очень компактные размеры. Камера оказалась настолько маленькой и легкой, что ее удалось закрепить на спине насекомого (жука) и сохранить при этом его подвижность. После того, как жук был отпущен на свободу, можно было вести видеотрансляцию в реальном времени, наблюдая за происходящим «от первого лица» со спины насекомого.
Камера имеет миниатюрные размеры, поэтому качество ее показа ограничено скоростью передачи от одного до пяти кадров в секунду. Тем не менее возможности установленной камеры достаточно широки. Камера размещена на спине насекомого на механическом кронштейне, который может поворачиваться на 60°. Благодаря этому, зритель может делать панорамные снимки с высоким разрешением и отслеживать перемещения насекомого.
Вся установленная конструкция весит около 250 мг. Это составляет около 1/10 веса игральной карты. При разработке камеры использовались прототипы, которые устанавливались на спинке живых жуков, а также крепились к мини-роботам, имевших соразмерные габариты.
Исследователи отмечают низкое энергопотребление и малый вес разработанной ими беспроводной камеры. Благодаря этому достижению, теперь они могут наблюдать происходящее вокруг как бы от первого лица - как видит мир живое насекомое. Камера может также использоваться для создания Live-трансляций с помощью миниатюрных роботов.
Исследователи отмечают, что ранее системы беспроводного зрения подобных размеров не существовали в практическом плане. Камеры, которые используются на смартфонах, требуют значительного потребления мощности, что не позволяет применять их для таких малых объектов, какими являются насекомые.
Управление камерой осуществляется через Bluetooth со смартфона на расстоянии до 120 м.
В ходе исследований команда наблюдала за свободным перемещением жуков по дорогам, склонам и даже по деревьям, ведя трансляцию от первого лица.
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