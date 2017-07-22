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Google объявил о запуске социальной платформы Shoploop для онлайн-шопинга

17 июля 2020, 22:12


Подразделение Google Area 120 объявило о запуске социальной платформы для онлайн-шопинга Shoploop. Оно помогает публиковать видеоролики длиной до 90 секунд, в которых авторы рассказывают в увлекательной игровой форме о товарах прежде всего из области косметики: товары для ухода за кожей, волосами, ногтями и пр.

Новая платформа позволяет находить, оценивать и покупать продукты, делая все в одном месте. Разработчики видят ее как прямого конкурента для Instagram.

Впрочем, найти сведения о новых продуктах можно было и ранее, используя приложения для социальных сетей. Однако разработчики заметили, что пользователям интересно не только узнать о самом продукте, но и получить отзывы о нем от реальных людей. После ознакомления с товарам им часто хотелось сразу в том же месте купить продукт, перейдя на сайте электронной коммерции и оформив заказ.

Google объявил о запуске социальной платформы Shoploop для онлайн-шопинга, чтобы конкурировать с Instagram


До сих пор для осуществления всей цепочки операций пользователям приходилось переключаться между приложением для социальных сетей, YouTube и интернет-магазином. Теперь Shoploop стала тем местом, где все операции были объединены в одном месте.




Shoploop помогает получить отзывы о продуктах от реальных людей, уже осведомленных о продуктах в определенной области. Найдя заинтересовавший продукт, можно сохранить о нем ссылку, чтобы купить позже, либо сразу перейти на веб-сайт продавца и завершить покупку.

Через Shoploop можно также отслеживать новинки у полюбившихся продавцов и делиться понравившимися видео с друзьями и семьей.




В настоящее время сервис доступен только через shoploop.app на мобильном устройстве. Google продолжает работать над тем, чтобы донести накопленный опыт до пользователей настольных компьютеров.



Хотя в настоящее время сервис Shoploop ограничен только предложениями косметических товаров, Google предлагает создателям контента или владельцам онлайн-магазинов, занимающихся продажей косметических товаров, подать заявку через веб-сайт Google на эксклюзивное создание своего представительства на Shoploop.



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