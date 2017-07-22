Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет иметь великолепную частоту обновления экрана - 120 Гц
17 июля 2020, 22:37
В октябре этого года ожидается запуск еще одной интересной модели - смартфона Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Другое его название, под которым его представляют - Galaxy S20 Lite.
Недавно на Geekbench появились данные о проведенном тестировании этой модели. В тесте на выполнение одноядерных операций новый аппарат набрал 737 баллов, в тестах на многоядерные операции - 2619 баллов.
По неподтвержденным данным, новая модель будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 865, 6 Гбайт ОЗУ и фирменной оболочкой пользовательского интерфейса Samsung One UI 2.5.
Оказалось, что это уже неполная информация. За последнее время удалось собрать о будущем смартфоне Samsung Galaxy S20 Fan Edition еще кое-что новое. Эта порция данных дает более полное представление о дисплее будущего устройства и ряде других его функциях.
Galaxy Fan Edition Snap865、120Hz、3.3mm Hole IP68、Price nice 、Q4
Согласно Twitter-пользователю IceUniverse, новая модель Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет оснащена дисплеем, поддерживающим частоту обновления 120 Гц. К сожалению, известный инсайдер не указал ни размер матрицы, ни разрешение экрана для этого устройства.
Зато IceUniverse обмолвился, что новая модель будет иметь улучшенную пылезащиту и повышенную влагоустойчивость, отвечая требованиям стандарта защищенности IP68.
Назван также размер «глазка» для доступа селфи-камеры - 3,3 мм.
Пока нет никаких точных цифр о возможной цене будущего устройств, но инсайдер обронил реплику, которая понравилась многим. Он сказал, что новый Galaxy S20 Lite будет продаваться по «хорошей» цене.
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