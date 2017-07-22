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Apple получила патент на технологию использования стилуса Apple Pencil для определения цвета физических объектов

18 июля 2020, 15:27


Как стало известно, компания Apple ведет разработку принципиально новой технологии, которая позволит использовать стилус Apple Pencil, помимо традиционных для него функций, также в качестве датчика для оценки цвета любых внешних объектов.

Современные модели стилуса Apple Pencil способны уже сегодня выполнять самые разные задачи. Например, они умеют распознавать уровни наклона и нажима стилуса. Благодаря полученным параметрам, Apple добивается более естественного виртуального воспроизведения написания текста или рисование на iPad.

Однако до сих пор в патентах Apple упоминалось, что рассматриваются и другие варианты применения стилуса. Сообщалось, что они будут предусматривать установку в будущих моделях стилуса более совершенных датчиков. Собранные данные помогут добиться качественно новых решений, полезных для реализации определенных практических задач.

Apple получила патент на технологию использования стилуса Apple Pencil для определения цвета физических объектов


На этой неделе стало известно о новой патентной заявке, которая была подана Apple в ноябре 2019 года, но ее содержимое стало официально доступным только сейчас. В заявке дается описание устройства новой конструкции стилуса Apple Pencil, который можно будет использовать, помимо традиционных задач, также как датчик для точного определения цвета внешних объектов.




«Для сбора информации может использоваться несколько фотодатчиков. Каждый из них измеряет цвет по соответствующему каналу, - говорится в патенте. - Каждый датчик цвета может иметь один или несколько излучателей. Освещением можно управлять для создания нужной подсветки внешнего объекта в моменты времени, когда фотодетекторы измеряют отраженный свет для определения цвета объекта».

По сути новый патент описывает конструкцию датчика, который будет способен точно определять цвет при разном освещении и под разными углами зрения. От пользователя будет требоваться только прикоснуться стилусом к объекту, например, к рубашке. Собранную информацию о цвете можно передать в приложении и использовать для рисования или иллюстрации.

Apple получила патент на технологию использования стилуса Apple Pencil для определения цвета физических объектов


Интересно отметить, что идея цветовой оценки с помощью стилуса продвигается со стороны Apple уже не первый год. Из прошлого можно вспомнить о заявке на патент 2014 года. В нем Apple предлагала использовать специальный наконечник для стилуса со светочувствительными датчиками, с помощью которых можно было определять цвет для рядом расположенных предметов.






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