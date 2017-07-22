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Lenovo объявила о выпуске линейки игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen

18 июля 2020, 17:53


Lenovo объявила о выпуске пяти игровых систем Lenovo Legion на базе процессоров AMD Ryzen. В игровую серию 2020 года вошли 17- и 15-дюймовый ноутбуки Lenovo Legion 5 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 4000-й игровой H-серии (4000 H-Series), высокопроизводительный («высокооктановый») ноутбук Lenovo Legion 5P, игровой ноутбук начального уровня Lenovo IdeaPad Gaming 3, а также пара настольных компьютеров Lenovo Legion Tower 5 и IdeaCentre Gaming 5.

Главными ориентирами для соответствия игровому Олимпу для Lenovo сегодня названы минималистичный дизайн, оснащение мобильными процессорами AMD Ryzen 7 4800 H-серии и применение графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 2060.

Lenovo представляет линейку игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen


Среди ноутбучных геймерских систем Lenovo предлагает прежде всего две модели Lenovo Legion 5, отличающиеся размером дисплея - 15,6 и 17,3 дюйма Full HD (1920х1080). Обе модели обеспечивают плавную регулировку частоты обновления экрана до 144 Гц, широкий угол обзора и соответствие требованиям Dolby Vision. Это обеспечивает потрясающее качество изображения.

Lenovo представляет линейку игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen


В новых моделях установлены акустические системы Harman Kardon с поддержкой уникальной технологии Acoustics Chamber, позволяющей формировать объемное звучание. Имеется поддержка Dolby Atmos для создания эффекта пространственного звучания. По оценкам производителя, выбор этих моделей помогает геймерам обогатить свой игровой опыт.




Следующая модель в новой линейке - Lenovo Legion 5P. Эта модель рассчитана прежде всего на активных участников киберспорта. Она выстроена на базе процессора AMD Ryzen 7 4800-й игровой серии H (4800 H-Series) и графического процессора NVIDIA GeForce RTX 2060. Яркость экрана достигает 300 нит, размер дисплея - 15.6 дюйм (Full HD), широкий угол обзора, практически молниеносная частота обновления экрана 144 Гц. Время отклика составляет менее 5 мс. Поддерживается технология объемного отображения Dolby Vision.

Lenovo представляет линейку игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen


Следующий в новой линейке Lenovo Legion - 15,6-дюймовый игровой ноутбук IdeaPad Gaming 3 начального уровня. Он оснащен мобильным процессором AMD Ryzen 7 4800-й игровой серии H (4800 H-Series), дисплеем Full HD с широким углом обзора, имеет тонкую рамку. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Это позволяет использовать его для игр, не вызывая неприятных болезненных явлений для глаз. Высокое качество графики обеспечивает графический процессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, выстроенный на архитектуре NVIDIA Turing.

Lenovo представляет линейку игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen


Для настольных моделей игровых систем Lenovo Legion используется процессор AMD Ryzen 9 3950X с 16 ядрами. Первая из настольных систем - это модель Lenovo Legion Tower 5. Она лучше всего подходит для участия в игровых марафонах. Ее графическая подсистема выстроена на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER и позволяет получать картинку с разрешением 4K при сверхбыстрой частоте обновления кадров.

Lenovo представляет линейку игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессров AMD Ryzen


Второй настольный вариант - модель IdeaCentre Gaming 5. Для нее выбран дизайн с использованием переливающихся цветов Chameleon Blue, установлен процессор AMD Ryzen 7 3700X и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2060.






Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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