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Чехол-клавиатура Logitech Folio Touch с трекпадом превратил 11-дюймовый планшет Apple iPad Pro в ноутбук

18 июля 2020, 20:40


Компания Logitech представила оригинальный защитный чехол для 11-дюймового планшета iPad Pro - Logitech Folio Touch. Чехол необычный и отличается от обычного защитного чехла тем, что представляет собой специальная мягкую конструкцию со встроенной клавиатурой и трекпадом. Благодаря им, планшет не только защищен от случайных ударов, но может использоваться как ноутбук. Его можно раскрыть и поставить перед собой, вводить текст с клавиатуры, как на обычном ноутбуке. Вес комбинированной конструкции остается практически таким же, что и без чехла.

Чехол Folio Touch подключается к iPad Pro через интеллектуальный разъем iPad. На его задней панели имеется специальная откидывающаяся подставка. Она не очень удобна для переноски, но зато позволяет клавиатуре складываться.

Чехол-клавиатура Logitech Folio Touch с трекпадом превратил 11-дюймовый планшет Apple iPad Pro в ноутбук


Благодаря интеграции с Smart Connector, нет необходимости заряжать Folio Touch, поскольку он питается от самого iPad Pro.




Подключаемая клавиатура предоставляет полный набор клавиш для iPadOS, включая быстрый доступ к домашнему экрану, кнопку управления яркостью экрана и громкостью мультимедиа и многое другое. Сами клавиши имеют подсветку. Logitech заявляет, что Folio Touch имеет дизайн, подобный ноутбуку, который обеспечивает гибкость и защиту благодаря регулируемой подставке:

«Folio Touch предлагает традиционную, удобную раскладку клавиатуры ноутбука, отличается гибкостью и обеспечивает защиту для планшета, - заявила Мишель Херманн, вице-президент по мобильности в Logitech. - Благодаря регулируемой подставке и складной клавиатуре, пользователи iPad Pro могут использовать планшет как ноутбук, имея под рукой привычную клавиатуру и трекпад».



Следует отметить, что в iPadOS 13.4 появилось множество новых оптимизаций для трекпадов. Эти функции работают не только с собственной клавиатурой Apple Magic Keyboard для iPad Pro, но также с аксессуарами сторонних производителей и автономными трекпадами. Эта оптимизация реализована и для нового аксессуара Logitech.

Чехол-клавиатура Logitech Folio Touch продается на сайте Logitech и через онлайн-магазин Apple и стоит 159,99 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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