Microsoft запустит облачный игровой потоковый сервис Project xCloud в сентябре
18 июля 2020, 22:20
На этой неделе Microsoft объявила о том, что собирается запустить в сентябре облачный потоковый игровой сервис Project xCloud. Новая служба предоставит геймерам возможность игры с уровнем качества настольных приставок, но через смартфоны (Android и iOS) и на недорогих настольных компьютерах.
В отличие от NVIDIA GeForce NOW, сервис Project xCloud не будет требовать от пользователей предварительной покупки игры. Новый формат потоковой игры уже отрабатывался в течение нескольких месяцев на этапе бета-тестирования, и сейчас Microsoft фактически подтвердила, что детали нового формата доступа к играм согласованы.
В настоящее время в облачной службе потокового вещания Microsoft размещено около 50 игровых наименований. Многие ожидают, что после запуска Project xCloud в игровой каталог будут добавлены новые игры следующего поколения, которые уже появились для консоли Microsoft Xbox Series X.
На первом этапе запуска доступ к Project xCloud будет предоставлен только для части стран, которые входят в список «supported countries». В адрес Microsoft уже поступали вопросы, какие регионы попадут в этот список. Официального ответа от Microsoft пока не поступило. Тем не менее, эксперты с уверенностью заявили, что новый сервис без сомнения будет доступен в США и Великобритании, а также как минимум в некоторых европейских странах, таких как Испания.
Сервис Project xCloud будет доступен бесплатно как часть тарифной опции Xbox Game Pass Ultimate. Благодаря этому, более 100 игр Xbox Games Pass можно будет запускать на телефонах и планшетах Android или iOS. Опция Xbox Game Pass Ultimate доступна за 15 долларов в месяц и включает в себя услуги доступа к Xbox Live Gold, Xbox Game Pass и, начиная с сентября, к Project xCloud.
В настоящее время уже известно, что Project xCloud будет поддерживать контроллеры Sony DualShock 4. Ожидается, что позднее в список совместимых аксессуаров будут добавлены и сторонние контроллеры.
Кроме того, Microsoft заявила, что название новой службы может измениться. Окончательное решение станет известно только в сентябре.
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