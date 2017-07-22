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Vivo получила патент на конструкцию телефона с поворотной частью дисплея

19 июля 2020, 10:58


Пользователь Twitter @the_tech_guy опубликовал рисунки из патентной заявки, поданной компанией Vivo. На них изображен телефон, в конструкции которого используется раздельный дисплей. Дисплей состоит из двух частей: верхняя, большая по размеру часть представляет собой обычный для смартфонов экран. Нижняя же часть дисплея является поворотной на 180°.

Vivo получила патент на конструкцию телефона с поворотной частью дисплея


Согласно патентным рисункам, вращающаяся часть может быть многофункциональной. С одной стороны может располагаться дисплей небольшого размера, который можно использовать, например, для рукописного ввода. Обратная сторона дисплея может использоваться под разные функции. Например, это может быть QWERTY-клавиатура. Другой вариант - экран с отображением уведомлений, третий - видоискатель для тыльных камер, если владелец телефона хочет сделать селфи.




Рисунки показывают, что в верхней средней части на тыльной стороне телефона отведено место под три камеры в горизонтальной раскладке. Сканера отпечатков пальцев у телефона нет. Это, видимо, означает, что для этого в таком телефоне должен быть предусмотрен встроенный датчик.

Патент не является прямым подтверждением того, что подобное устройство скоро появится в продаже. Vivo может не суметь воплотить предложенный дизайн с учетом текущих технологических возможностей, из соображений надежности или из-за высокой стоимости изготовления.

Эксперты припомнили также модель Nokia 5700 XpressMusic - некогда существовавшего телефона, где имелась вращающаяся нижняя половина. Отдаленно его конструкция напоминает формулу, изложенную в данном патенте.





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