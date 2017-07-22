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В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share

19 июля 2020, 12:52


Начиная с августа, все пользователи Android-устройств, работающих под управлением Android 6 или более поздней версии, смогут беспрепятственно и безопасно пересылать файлы своим друзьям и знакомым. Передача через новую функцию Google Nearby Share будет использовать доступные каналы Bluetooth или Wi-Fi Direct, но весь процесс подключения и согласований будет выполнять автоматически по доверительной модели.

Пока нет официального анонса новой возможности, однако поскольку эта информация пришла из разных источников, можно сделать вывод о ее высокой достоверности. Требование выбора минимальной версии поддерживаемой ОС соответствует тем, которые были названы на этапе начала бета-тестирования Nearby Share.

В августе пользователям Android станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share


Функция Nearby Share - это простое и удобное решение для обмена файлами «по воздуху». Оно напоминает функцию AirDrop, которой активно пользуются уже на протяжении многих лет пользователи устройств Apple. Разрешения на пересылку и видимость контактов, для кого будет доступна передача файлов через Nearby Share, будут жестко контролироваться с помощью встроенного механизма, управляемого через меню настроек. В список поддержки смогут попасть только те пользователи, которые присутствуют в списке контактов на текущем телефоне.

В августе пользователям Android станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share


Основной предпосылкой для создания новой функции стала потребность передавать данные/файлы на устройство определенного человека, который присутствует в списке контактов. При пересылке учитываются и другие факторы: выбранный контакт пользуется зарегистрированным телефоном, находится в непосредственной близости. Если все условия соблюдены, он сможет получить или отправить через Nearby Share файлы и сделать это «в один клик». Никаких надоедливых подключений и согласований через Bluetooth или Wi-Fi Direct не потребуется.




Согласно раннее проведенным исследованиям, функция Nearby Share, похоже, может применять для пересылки данных не только канал Bluetooth, но и Wi-Fi, как это реализовано в AirDrop,.

Из других интересных новостей также известно, что Google, похоже, планирует предоставить поддержку Nearby Share и на других платформах, включая Windows, ChromeOS, macOS и Linux. Фактически ранняя версия этой функции уже была добавлена в некоторые репозитории Linux.

Могут оставаться еще нераскрытыми некоторые подробности относительно загрузки и использования функции Nearby Share, но уже сейчас известно, что для ее получения потребуется загрузить/обновить сервисы Google, доступные через Google Play.



Известно также, что уже есть и аналог для новой функции Google. Это - Huawei Share.



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