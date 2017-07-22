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У смартфонов Google Pixel 4 XL наблюдаются серьезные проблемы с батареей, способные вызвать возгорание

19 июля 2020, 16:16


Смартфон Google Pixel 4 XL был запущен в продажу 15 октября 2019 года. Это большой и удобный флагманский смартфон с огромным 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, имеющим «фантастическое» разрешение Quad HD+ (2960х1440 пикселей), 537 PPI. Устройство работает на 7-нм мобильной 8-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon 855 с графическим процессором Adreno 640. В режиме разгона процессор может работать на тактовой частоте до 2,84 ГГц.

Эта серьезная аппаратная начинка питается от батареи 3700 мАч с поддержкой режима быстрой зарядки 18 Вт. Имеется также режим беспроводной зарядки Qi. Устройство активно продается по всему миру, и уже собрано немало отзывов о е практической работе.

У смартфонов Google Pixel 4 XL наблюдаются серьезные проблемы с батареей, способные вызвать возгорание


В последнее время от пользователей смартфонов Google Pixel 4 XL стали поступать жалобы на проблему с аккумулятором. С ней уже столкнулись несколько владельцев этой модели. Сообщается, что проблема проявляется в том, что задняя панель смартфона начинает отслаиваться. Позднее выяснилось, что это происходит вовсе не от проблемной сборки, а по причине постепенного разбухания аккумулятора.

Информацию о проблемах с аккумулятором на Google Pixel 4 XL подтвердил через социальную сеть Reddit генеральный менеджер крупной сети ремонтных мастерских uBreakiFix. С его слов, задняя панель отходит именно из-за проблем с батареей, вызванных использованием «некачественных разъемов».




Глава uBreakiFix подчеркнул, что в рамках работы их ремонтной сети эта проблема уже считается подтвержденной и распространяется на аппараты серии Pixel 4 XL. Он отметил, что не понимает, почему Google никак не реагирует на происходящее и «не поддерживает должным образом информационно». Со слов специалиста, разъемы батареи на многих смартфонах Pixel 4 XL оказались хрупкими, они получают повреждения даже при обычном использовании.

У смартфонов Google Pixel 4 XL наблюдаются серьезные проблемы с батареей, способные вызвать возгорание


Глава uBreakiFix также отметил, что не все владельцы Pixel 4 XL, которые столкнулись с проблемой отслоения задней панели, смогли получить замену по гарантии. В то же время некоторые из тех, кто все-таки сумел добиться замены на новый аппарат, также жалуются, что проблема проявилась и в новом смартфоне Pixel 4 XL.

Google официально так и не признал наличие проблемы.



Отмечается, что выявленная проблема с батареями смартфона Pixel 4 XL является довольно опасной и может привести к серьезным последствиям, включая возгорание.



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