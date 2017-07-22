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Western Digital выпустила первые жесткие диски емкостью 16 и 18 Тбайт на технологии EAMR

19 июля 2020, 21:51


На этой недели компания Western Digital объявила о начале продаж трех новых моделей давно ожидаемых жестких дисков емкостью 16, 18 и 20 Тбайт, соответственно. Интерес к этому событию подогревался в первую очередь не их объемом, а использованной технологией.

При выпуске двух первых моделей в этой линейке - жестких дисков на 16 и 18 Тбайт - была применена новая фирменная технология магнитной записи с энергетической поддержкой EAMR (Energy Assisted Magnetic Recording). Смысл нового решения состоит в использовании в процессе записи данных на поверхности пластин HD-диска дополнительного локального нагревания с последующим домагничиванием.

Western Digital выпустила первые жесткие диски емкостью 16 и 18 Тбайт на технологии EAMR


Применение новой технологии позволяет увеличить плотность записи по сравнению с накопителями, где EAMR не используется, и добиться появления моделей с повышенной емкостью. Начиная с этой недели, диски WD емкостью 16 и 18 Тбайт на базе EAMR, получившие название WD Gold EAMR, уже поступили в продажу.




Изначально WD была настроена на развитие продуктовой линейки и повышение емкости выпускаемых моделей жестких дисков за счет использования другой технологии - MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording). Отчасти она напоминает нынешнюю технологию EAMR, но для локального разогрева и перемагничивания в ней предполагалось использовать другую технологию - микроволновый разогрев.

До этого в WD были проведены сравнительные исследования MAMR и более общей технологии HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Последняя связана с использованием лазера для теплового разогрева локальных участков записи на поверхности пластин HD с последующим перемагничиванием.

Western Digital выпустила первые жесткие диски емкостью 16 и 18 Тбайт на технологии EAMR


Позднее стало известно, что компания Seagate, которая также проводила аналогичные исследования, сделала выбор в пользу HAMR. В Seagate заявили, что именно эта технология обладает наилучшей масштабируемостью и поэтому она более предпочтительна для выбора в долгосрочной перспективе.



Однако сложность практической реализации решения HAMR с точки зрения массового выпуска для рынка подтолкнуло WD на выбор близкой, но все-таки отличающейся технологии EAMR - ее конкурента.



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