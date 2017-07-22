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Геймерский смартфон Lenovo Legion оснащен селфи-камерой для ведения потоковых трансляций в соцсетях

19 июля 2020, 23:12


Согласно сообщению, появившемуся на китайском сайте JD.com, игровой смартфон Lenovo Legion выделяется на фоне любых аналогов не только высокими техническими характеристиками, но и применением в конструкции необычного решения, которое навряд ли появлялось (если вообще когда-либо появлялось) в других, ранее выпущенных моделях.

Согласно спецификации, смартфон Lenovo Legion оснащен 20-мегапиксельной камерой для селфи. Однако, чтобы не ограничивать игровую площадку основного дисплея размещением там глазка под селфи-камеру, разработчики Lenovo пошли на более оригинальное, необычное решение. Они расположили селфи-камеру сбоку, на торце, «убив сразу несколько зайцев».

У геймерского смартфона Lenovo Legion появилась селфи-камера для ведения потоковых трансляций в соцсетях


Во-первых, они смогли расположить ее по середине корпуса. Более того, камеру удалось разместить так, чтобы геймеру было удобно вести потоковую трансляцию во время игры, расположив смартфон в привычном, «игровом», ландшафтном положении. Наконец, была выбрана выдвижная конструкция для селфи-камеры Lenovo Legion. Это позволяет максимально отвечать всем мыслимым удобствам, которые может связать с селфи-камерой геймер.




В соответствие со «спортивным» характером телефона, камера выдвигается за рекордные 0,496 сек. Время уборки составляет 0,5 сек. По словам представителя Lenovo, если бы в мире проводились соревнования, то сделало еще более быстро выдвигаемую камеру было бы невозможно. Победа в любом случае осталась бы за Lenovo, с его слов.

Срок службы новой селфи-камеры составляет более 400 000 активаций.

Отмечаются впечатляющие технические характеристики телефона Lenovo Legion. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 144 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865+ с 6 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт основной памяти и быстрой зарядкой 90 Вт.

На тыльной стороне смартфона размещены 64-мегапиксельная основная и 16-мегапиксельная широкоугольная камеры. В арсенале геймера также есть двойные передние динамики, RGB-подсветка и агрессивный брендинг Legion.



Цена нового аппарата около 670 долларов. Первые модели появятся в продаже в Китае 22 июля. График выхода геймерского смартфона в других странах пока не объявлен.



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