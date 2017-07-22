Super Flash Charge 90 Вт позволяет зарядить 5000-мАч батарею Lenovo Legion Pro за 30 минут
20 июля 2020, 08:56
Как стало известно, новый игровойсмартфон Lenovo Legion Pro поддерживает фирменный режим быстрой зарядки Super Flash Charge 90 Вт, а также Twin Turbo.
Принимая во внимание то, что этот смартфон рассматривается разработчиком как «трансмиссия для автомобиля», его главная задача - предоставить геймеру больше времени для игры без промедления. Поэтому разработчики Lenovo постарались выжать максимум из функции зарядки, сделав упор на ее максимальной скорости. В то же время, игровой характер смартфона требует избавить пользователя от проблемы нехватки питания для длительных игровых сессий.
В результате таких противоречивых требований - смартфон должен обладать мощной батареей, но при этом пользователь не должен тратить много времени на ее зарядку - в Lenovo выбрали конфигурацию из «большой батареи» на 5000 мАч и быстрой зарядки на 90 Вт. При таких параметрах зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч можно полностью всего за 30 минут.
По данным компании, это самая быстрая технология для зарядки аккумулятора той же емкости среди всех моделей, присутствующих на рынке.
Отмечается, что такой напряженный режим требует особого внимания к надежности зарядки. По оценкам Lenovo, зарядка протекает очень стабильно и надежно. При этом для защиты зарядки применяется фирменная гибридная технология с 16 уровнями защиты.
Для сравнения можно напомнить о последних решениях для быстрой зарядки, которые фактически удвоили прежние самые высокие показатели. На данный момент лидером считается быстрая зарядка от Oppo с мощностью 65 Вт. Тем не менее, уже появлялись сообщения о готовности к выпуску и других моделей с быстрой зарядкой на 100 Вт, 120 Вт и даже 125 Вт от китайских производителей Oppo и Xiaomi.
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