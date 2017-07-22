Samsung Galaxy M31s получит 64-мегапиксельную камеру и гигантский аккумулятор
20 июля 2020, 10:36
Samsung готовится выпустить обновленную версию представленного в начале года смартфонаSamsung Galaxy M31, которая получит название Galaxy M31s. По слухам анонс состоится в самое ближайшее время и примерная его дата 30 июля. Кроме того в сеть просочились и некоторые ключевые характеристики этого гаджета.
Так, известно, что одним из главных достоинств Samsung Galaxy M31s станет его кадро-камера с основным 64-мегапиксельным датчиком. Ходят слухи, что основной сенсор будет сочетаться с 8-мегапиксельным сверхшироким объективом, 5-мегапиксельным макрообъективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины.
Кроме того, новинка получит по-настоящему емкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой обратной зарядки и быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Изображения Galaxy M31, представленные в перечне розничных продавцов, показывают, что на нем нет сканера отпечатков пальцев, установленного сзади или сбоку. Предполагается, что смартфон прибудет с считывателем отпечатков пальцев на экране.
Другие слухи об этом устройстве включают чипсет Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и ОС Android 10 на базе одного пользовательского интерфейса.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".