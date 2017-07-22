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OnePlus Buds будут стоить меньше $100

20 июля 2020, 11:23


OnePlus готова начать выпуск своей новой линейки смартфонов среднего класса с запуском OnePlus Nord 21 июля, то есть завтра. Наряду с этим новым устройством компания также собирается представить свои первые беспроводные наушники - OnePlus Buds.

OnePlus Buds


В преддверии официального запуска компания показала рекламный ролик о готовящихся наушниках, в котором бренд, похоже, подтвердил, что цена на OnePlus Buds будет ниже $100 (7000 руб.). Впрочем это снижение незначительно и скорее напоминает стандартный маркетинговый ход, потому как цена на эти уши скорее всего составит $99,99.



Наушники от OnePlus будут доступны в трех цветовых вариантах - белом, синем и черном. На появившихся недавно изображениях предстоящего гаджета, можно увидеть, что наушники имеют стандартный дизайн с закругленным корпусом, а также светодиодный индикатором состояния аккумулятора или зарядки.

Компания уже подтвердила, что OnePlus Buds будут работать от батареи в течение семи часов без подзарядки и до 30 часов с зарядным чехлом. Гаджет также будет поддерживать технологию быстрой зарядки Warp Charge, которая будет заряжать устройство для 10 часов работы всего за 10 минут.




Наушники питаются от литий-ионной батареи емкостью 430 мАч, а скорость зарядки будет ограничена 5 В 1,5 А, чтобы избежать повреждения батареи. Кажется, что наушники TWS от OnePlus не будут поддерживать беспроводную зарядку.

OnePlus Buds


Ранее из уст официальных представителей компании, звучали слова о том, что новые наушники получат уникальный дизайн, который нацелен на повышение уровня комфорта для пользователей за счет снижения давления внутри уха. Также, согласно слухам, наушники будут иметь такие функции, как Find My Device, поддержка Dolby Atmos, сенсорное управление и Fast Pairing.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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