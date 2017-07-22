РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра этого решения

20 июля 2020, 11:39


Несколько дней назад правительство Великобритании объявило, что намерено больше не допускать китайскую компанию Huawei к участию в строительстве сетей 5G в стране. Было также заявлено, что отказ от ранее установленного оборудования Huawei будет форсирован, чтобы вывести его полностью из страны до 2027 года.

Как только эта новость разлетелась публично, британское издание Guardian опросило заинтересованных участников и выпустило новый отчет. Дело быстро приняло новый оборот.

В отчете сообщается, что решение о введении запрета на любое участие Huawei в строительстве 5G сетей принималось всего через несколько дней после того, как правительство Великобритании провело подробные обсуждения и конфиденциальную переписку с руководством Huawei. В отчете говорится, что Великобритания проинформировала Huawei, что одной из главных причин, которая заставляет Великобританию пойти на запрет Huawei, являются «геополитические факторы». При этом упоминалось, что в ноябре этого года должны состояться президентские выборы в США. Их исход может качественно изменить ситуацию. Если Трампу не удастся добиться успеха, Великобритания пересмотрит свое решение. Очевидно, что тогда для Huawei многое изменится.

Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра своего решения


В отчете указывается, что руководители Huawei публично заявили, что хотели бы пересмотра принятого в Великобритании решения. С другой стороны, Великобритания публично заявила, что инициатива об установке запрета Huawei исходила со стороны Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

По данным NCSC, ее представители провели оценку присутствия Huawei в британской сети 5G с точки зрения безопасности и выявили «огромную неопределенность в этом вопросе», которая прослеживается по всей цепочке поставок оборудования Huawei. Такая высокая зависимость от Huawei заставила их прийти к выводу, что Великобритания больше не может спокойно наблюдать за наращиванием присутствия Huawei. Основное беспокойство для NCSC вызывали применяемые устройства Huawei 5G.




В то же время, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал, что уже к 2025 году готов обеспечить в стране сверхбыструю, широкополосную связь для каждого дома и бизнеса. Роль Huawei в развитии технологий сейчас очень велика, поэтому исключить китайскую компанию из списка поставщиков будет крайне сложно.

Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра своего решения


Кевин Джонс, представитель Комитета по разведке и безопасности в Палате общин, заявил, что на британское правительство подействовало, прежде всего, давление со стороны США. «Конечно, безопасность должна быть приоритетом номер один. Но ясно, что это решение было принято по геополитическим причинам, а не с учетом экономических интересов Великобритании».



«Это решение вызывает разочарование. Это может замедлить развитие цифровых технологий в Великобритании, увеличить расходы потребителей на связь, углубить цифровой разрыв с остальным миром. Вместо «улучшения» этот шаг понизит уровень развития Великобритании, поэтому мы призываем правительство пересмотреть это решение», - заявил он.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • Samsung ожидает массового распространения 6G к 2030 году
  • Wi-Fi 6-роутеры от Xiaomi и Redmi можно будет объединить в mesh-сеть
  • TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN
  • Nokia объявила о переходе на Open RAN, что снизит затраты операторов при строительстве телеком-сетей
  • Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G

    • следующая новость
    BenQ представила линейку игровых мониторов MOBIUZ

    предыдущая новость
    OnePlus Buds будут стоить меньше $100

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 июля, 2020

    Первый собственный ARM-процессор Apple будет 12-ядерным

    BenQ представила профессиональный монитор для фотографов

    В сеть просочились характеристики OPPO K7 5G

    Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане

    BenQ представила линейку игровых мониторов MOBIUZ

    Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра этого решения

    OnePlus Buds будут стоить меньше $100

    Samsung Galaxy M31s получит 64-мегапиксельную камеру и гигантский аккумулятор

    Super Flash Charge 90 Вт позволяет зарядить 5000-мАч батарею Lenovo Legion Pro за 30 минут

    19 июля, 2020

    Геймерский смартфон Lenovo Legion оснащен селфи-камерой для ведения потоковых трансляций в соцсетях

    Western Digital выпустила первые жесткие диски емкостью 16 и 18 Тбайт на технологии EAMR

    У смартфонов Google Pixel 4 XL наблюдаются серьезные проблемы с батареей, способные вызвать возгорание

    В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share

    Vivo получила патент на конструкцию телефона с поворотной частью дисплея

    18 июля, 2020

    Microsoft запустит облачный игровой потоковый сервис Project xCloud в сентябре

    Чехол-клавиатура Logitech Folio Touch с трекпадом превратил 11-дюймовый планшет Apple iPad Pro в ноутбук

    Lenovo объявила о выпуске линейки игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen

    Apple получила патент на технологию использования стилуса Apple Pencil для определения цвета физических объектов

    17 июля, 2020

    Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет иметь великолепную частоту обновления экрана - 120 Гц

    Google объявил о запуске социальной платформы Shoploop для онлайн-шопинга

    ССЫЛКИ