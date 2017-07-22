Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра этого решения
20 июля 2020, 11:39
Несколько дней назад правительство Великобритании объявило, что намерено больше не допускать китайскую компанию Huawei к участию в строительстве сетей 5G в стране. Было также заявлено, что отказ от ранее установленного оборудования Huawei будет форсирован, чтобы вывести его полностью из страны до 2027 года.
Как только эта новость разлетелась публично, британское издание Guardian опросило заинтересованных участников и выпустило новый отчет. Дело быстро приняло новый оборот.
В отчете сообщается, что решение о введении запрета на любое участие Huawei в строительстве 5G сетей принималось всего через несколько дней после того, как правительство Великобритании провело подробные обсуждения и конфиденциальную переписку с руководством Huawei. В отчете говорится, что Великобритания проинформировала Huawei, что одной из главных причин, которая заставляет Великобританию пойти на запрет Huawei, являются «геополитические факторы». При этом упоминалось, что в ноябре этого года должны состояться президентские выборы в США. Их исход может качественно изменить ситуацию. Если Трампу не удастся добиться успеха, Великобритания пересмотрит свое решение. Очевидно, что тогда для Huawei многое изменится.
В отчете указывается, что руководители Huawei публично заявили, что хотели бы пересмотра принятого в Великобритании решения. С другой стороны, Великобритания публично заявила, что инициатива об установке запрета Huawei исходила со стороны Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).
По данным NCSC, ее представители провели оценку присутствия Huawei в британской сети 5G с точки зрения безопасности и выявили «огромную неопределенность в этом вопросе», которая прослеживается по всей цепочке поставок оборудования Huawei. Такая высокая зависимость от Huawei заставила их прийти к выводу, что Великобритания больше не может спокойно наблюдать за наращиванием присутствия Huawei. Основное беспокойство для NCSC вызывали применяемые устройства Huawei 5G.
В то же время, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал, что уже к 2025 году готов обеспечить в стране сверхбыструю, широкополосную связь для каждого дома и бизнеса. Роль Huawei в развитии технологий сейчас очень велика, поэтому исключить китайскую компанию из списка поставщиков будет крайне сложно.
Кевин Джонс, представитель Комитета по разведке и безопасности в Палате общин, заявил, что на британское правительство подействовало, прежде всего, давление со стороны США. «Конечно, безопасность должна быть приоритетом номер один. Но ясно, что это решение было принято по геополитическим причинам, а не с учетом экономических интересов Великобритании».
«Это решение вызывает разочарование. Это может замедлить развитие цифровых технологий в Великобритании, увеличить расходы потребителей на связь, углубить цифровой разрыв с остальным миром. Вместо «улучшения» этот шаг понизит уровень развития Великобритании, поэтому мы призываем правительство пересмотреть это решение», - заявил он.
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