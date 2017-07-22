Компания BenQ пообещали геймерам переход в новую реальность с выходом линейки игровых мониторов MOBIUZ. Как подчеркивают в компании, эти мониторы обеспечивают идеальные игровые возможности с помощью ориентированного на пользователя трехстороннего подхода: графика, аудио и комфорт. От глаза не скроются все даже малозначительные детали, что делает картинку максимально реалистичной.
Все благодаря запатентованной адаптивной технология HDRi. Она оценивает содержимое экрана и условия окружающего освещения, а затем выдает изображение с точной детализацией, яркими цветами и контрастностью. Панель IPS делает цвет лучше под любым углом.
Мониторы MOBIUZ оснащены новейшей технологией визуальной оптимизации. Black Equalizer улучшает видимость в темных сценах, не переэкспонируя яркие области, поэтому можно видеть все, что скрывается в тени. Color Vibrance уточняет изображения в игре, поэтому детали и цели легче обнаружить. А Light Tuner позволяет выбирать из 20 настроек цвета.
Дебютные модели MOBIUZ EX2510 и EX2710 поддерживают FreeSync Premium, частоту обновления 144 Гц и имеют время отклика в 1 мс для полностью плавного отображения. Кроме того, 99% покрытия цветового пространства sRGB означает, что пользователю никогда не придется идти на компромисс с цветом.
На борту два динамик мощностью 2,5 Вт и встроенный цифровой сигнальный процессор DSP, а также несколько специальных игровых режимов, которые соответствуют различным видам контента.
Мониторы оснащены технологией Brightness Intelligence Plus, которая оптимизирует контент на основе освещения окружающей среды и композиции на экране, чтобы обеспечить комфорт глазам пользователя. Фильтр синего цвета снижает вредное для глаз излучение в синей части спектра. Для тех, кто использует монитор для чтения, есть специальный режим ePaper, который обеспечивает баланс текста и фона, чтобы сделать чтение более комфортным.
Линейка мониторов представлена шестью моделями с диагоналями 24,5 дюйма, 27 и 28 дюймов, а также мониторами на 32 и 35 дюймов. Цены на новинки начинаются с $250 (18 000 руб.) и заканчиваются на отметке в $750 (54 000 руб.) за модель с диагональю 35 дюймов.
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