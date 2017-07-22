РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане

20 июля 2020, 13:06


У всех участников рынка не вызывает сомнений, что новая модель Samsung Galaxy Z Fold 2 станет дальнейшим развитием предыдущей модели смартфона Samsung Galaxy Fold. Принимая во внимание, что Samsung является лидером рынка, многие уверены, что его будущий флагманский смартфон будет отличаться многочисленными инновационными особенностями на уровне передовых образцов техники.

Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане


До сих пор многие отмечали, что объем инноваций пока смотрится несколько ограниченным. С одной стороны, для Samsung Galaxy Z Fold 2 сделали «революционный» раскладной дизайн, с другой стороны - у него не будет нового решения взамен глазка под камеру на внутреннем экране, а корпус будет отличаться массивностью, что приведет к наличию широких, старомодных рамок на внешнем экране.

Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане


Однако благодаря утечке данных прошивки Samsung Galaxy Z Flip 5G, удалось узнать множество разных подробностей. Анализ прошивки провел Макс Вайнбах из XDA-Developers, который позднее опубликовал в Twitter свои впечатления и рассказал о еще не раскрытых секретах.



Как сообщил исследователь, внешний экран Samsung Galaxy Z Fold 2 будет иметь соотношение сторон 25:9. Это означает, что размер внешней рамки у будущей модели будет минимальным, сам экран будет составлять большую часть передней панели смартфона. Глазок под камеру будет как на внутреннем, так и на внешнем экране.




Он также сообщил, что внешний экран можно будет использовать в качестве видоискателя для основной камеры. Это позволит делать снимки смартфоном, не раскрывая его как телефон.

Макс Вайнбах также отметил, что конструкция Samsung Galaxy Z Fold 2 будет позволять снимать селфи через основную камеру, используя внешний экран в качестве видоискателя. Внутренний экран при такой съемке будет выключен.

Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане


Удалось узнать также и о других улучшениях. Например, в режиме Pro Video можно будет выбрать микрофон. На выбор доступны передний микрофон, задний микрофон, универсальный микрофон (который будет писать звук сразу с обоих сенсоров), а также внешний микрофон, который может быть подключен по Bluetooth или USB.



Samsung также позволит записывать 8K видео в формате 21:9. Длительность роликов, сохраняемых в Single Take, будет составлять от 5 до 15 секунд. Пользователи смогут обмениваться снимками, сохраненными в Галерее, через QR-код.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung Galaxy M31s получит 64-мегапиксельную камеру и гигантский аккумулятор
  • Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет иметь великолепную частоту обновления экрана - 120 Гц
  • Samsung представила бюджетник с ценником чуть больше 100 долларов
  • Samsung Galaxy S21: большая утечка о новых флагманах
  • Слухи: Samsung откажется от зарядки в коробке смартфона

    • следующая новость
    В сеть просочились характеристики OPPO K7 5G

    предыдущая новость
    BenQ представила линейку игровых мониторов MOBIUZ

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 июля, 2020

    Первый собственный ARM-процессор Apple будет 12-ядерным

    BenQ представила профессиональный монитор для фотографов

    В сеть просочились характеристики OPPO K7 5G

    Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане

    BenQ представила линейку игровых мониторов MOBIUZ

    Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра этого решения

    OnePlus Buds будут стоить меньше $100

    Samsung Galaxy M31s получит 64-мегапиксельную камеру и гигантский аккумулятор

    Super Flash Charge 90 Вт позволяет зарядить 5000-мАч батарею Lenovo Legion Pro за 30 минут

    19 июля, 2020

    Геймерский смартфон Lenovo Legion оснащен селфи-камерой для ведения потоковых трансляций в соцсетях

    Western Digital выпустила первые жесткие диски емкостью 16 и 18 Тбайт на технологии EAMR

    У смартфонов Google Pixel 4 XL наблюдаются серьезные проблемы с батареей, способные вызвать возгорание

    В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share

    Vivo получила патент на конструкцию телефона с поворотной частью дисплея

    18 июля, 2020

    Microsoft запустит облачный игровой потоковый сервис Project xCloud в сентябре

    Чехол-клавиатура Logitech Folio Touch с трекпадом превратил 11-дюймовый планшет Apple iPad Pro в ноутбук

    Lenovo объявила о выпуске линейки игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen

    Apple получила патент на технологию использования стилуса Apple Pencil для определения цвета физических объектов

    17 июля, 2020

    Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет иметь великолепную частоту обновления экрана - 120 Гц

    Google объявил о запуске социальной платформы Shoploop для онлайн-шопинга

    ССЫЛКИ