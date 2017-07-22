Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане
20 июля 2020, 13:06
У всех участников рынка не вызывает сомнений, что новая модель Samsung Galaxy Z Fold 2 станет дальнейшим развитием предыдущей модели смартфона Samsung Galaxy Fold. Принимая во внимание, что Samsung является лидером рынка, многие уверены, что его будущий флагманский смартфон будет отличаться многочисленными инновационными особенностями на уровне передовых образцов техники.
До сих пор многие отмечали, что объем инноваций пока смотрится несколько ограниченным. С одной стороны, для Samsung Galaxy Z Fold 2 сделали «революционный» раскладной дизайн, с другой стороны - у него не будет нового решения взамен глазка под камеру на внутреннем экране, а корпус будет отличаться массивностью, что приведет к наличию широких, старомодных рамок на внешнем экране.
Однако благодаря утечке данных прошивки Samsung Galaxy Z Flip 5G, удалось узнать множество разных подробностей. Анализ прошивки провел Макс Вайнбах из XDA-Developers, который позднее опубликовал в Twitter свои впечатления и рассказал о еще не раскрытых секретах.
So the Z Flip 5G firmware went live around... 3 weeks ago (thanks for posting it early Samsung :p) Here are a few discoveries I found:
Как сообщил исследователь, внешний экран Samsung Galaxy Z Fold 2 будет иметь соотношение сторон 25:9. Это означает, что размер внешней рамки у будущей модели будет минимальным, сам экран будет составлять большую часть передней панели смартфона. Глазок под камеру будет как на внутреннем, так и на внешнем экране.
Он также сообщил, что внешний экран можно будет использовать в качестве видоискателя для основной камеры. Это позволит делать снимки смартфоном, не раскрывая его как телефон.
Макс Вайнбах также отметил, что конструкция Samsung Galaxy Z Fold 2 будет позволять снимать селфи через основную камеру, используя внешний экран в качестве видоискателя. Внутренний экран при такой съемке будет выключен.
Удалось узнать также и о других улучшениях. Например, в режиме Pro Video можно будет выбрать микрофон. На выбор доступны передний микрофон, задний микрофон, универсальный микрофон (который будет писать звук сразу с обоих сенсоров), а также внешний микрофон, который может быть подключен по Bluetooth или USB.
Samsung также позволит записывать 8K видео в формате 21:9. Длительность роликов, сохраняемых в Single Take, будет составлять от 5 до 15 секунд. Пользователи смогут обмениваться снимками, сохраненными в Галерее, через QR-код.
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