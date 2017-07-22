Серия смартфонов OPPO под названием K дебютировала в 2019 году с выходом смартфона OPPO K3. Затем почему-то вышел OPPO K5, пропустив закономерную последовательность чисел. Теперь же на очереди следующая версия, и она также пропустит один номер и выйдет под названием OPPO K7 5G. На днях в сеть попали ключевые характеристики этой модели.
OPPO K7 5G получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. На борту будет аккумулятор емкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
Камера смартфон будет представлена четырьмя сенсорами с основным 48-мегапиксельный датчиком. О фронтальной камере пока ничего неизвестно, зато ясно, что под капотом смартфона будет чипсет Snapdragon 765G. О том, когда же смартфон появится на рынке ничего не сообщается.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".