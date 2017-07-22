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BenQ представила профессиональный монитор для фотографов

20 июля 2020, 14:15




BenQ вместе с линейкой игровых мониторов также представила и модель для тех, кто за компьютером привык прежде всего работать, а не играть. Новый монитор под названием BenQ SW321C имеет диагональ 32 дюйма и разрешение 4K UHD. Новинка поддерживает HDR10 и ряд новых полезных функций.

benq sw 321c


Разработанный для фотографов, SW321C оснащен новой функцией Paper Color Sync, которая позволяет сопоставлять цвета экрана и фотографии перед печатью. Новый монитор также включает в себя обновленную функцию Uniformity Technology для обеспечения согласованности отображения от края до края. Также следует отметить, что инновационная панель специально разработана для уменьшения отражения и бликов до абсолютно минимальных уровней.


SW321C покрывает 99% Adobe RGB, 95% DCI-P3 / Display P3 и 100% sRGB цветовых пространств. 10-битная глубина цвета и 16-битная таблица 3D-поиска создают чистые цвета с точностью Delta 2. Для дополнительной уверенности каждый SW321C поставляется с уникальным заводским отчетом о калибровке цвета и сертификатами CalMAN и Pantone.

benq sw 321c


Функция GamutDuo в SW321C отображает одно и то же изображение рядом в разных цветовых пространствах, таких как Adobe RGB и sRGB. Черно-белый режим предварительно просматривает эффекты фильма перед настройкой изображений. Все эти цветовые режимы можно мгновенно переключать с помощью Hotkey Puck G2 от BenQ для повышения эффективности.

benq sw 321c


Кроме того, SW321C поддерживает 10-битные видеоформаты с цветностью без сжатия 4: 4: 4 или 4: 2: 2 и 4: 2: 0, а также HDR10 и HLG для обеспечения живого и реалистичного качества видео.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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