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Первый собственный ARM-процессор Apple будет 12-ядерным

20 июля 2020, 14:30


Впервые о готовности выпустить собственный процессор Apple заявила на конференции WWDC 2020. Тогда было сказано, что первые продукты с использованием новых собственных ARM-процессоров появятся уже в конце этого года. Другой официальной информации от Apple пока не поступало.

Однако, к счастью, мир полон слухов, и многие из них исходят из источников, заслуживающих доверие. Со слов одного из них стало известно, что первый собственный ARM-процессор Apple будет представлять собой 12-ядерный чипсет. Источник отметил, что такой вычислительный арсенал является премиальным и от него можно ожидать «больших успехов».

Собственный ARM-процессор Apple будет 12-ядерным


Здесь необходимо уточнить, потому что анонимный источник, выступавший под ником «a_rumors0000», сделал только общее заявление: «первый Apple Silicon будет иметь 12 ядер». Известно, что специализированные чипсеты Apple серии A неоднородны по своему составу. В них присутствуют ядра двух типов - отвечающие за высокую производительность при вычислениях, а также те, которые отвечают за высокую энергоэффективность при вычислениях. Поэтому не зная точного деления на типы ядер, невозможно точно определить реальную производительность будущего ARM SoC.




Тем не менее, можно вспомнить, что ранее из другого источника проходила информация, что 12-ядерный чипсет будет иметь следующую конфигурацию: восемь быстродействующих ядер и четыре энергоэффективных ядра. Называлось, что этот процессор может стать основой для оснащения 13-дюймового ноутбука MacBook Pro, анонс которого ожидается в четвертом квартале 2020.



Помимо прогноза о высокой производительности 12-ядерного Apple Silicon на вычислительных и графических операциях, можно ожидать также более эффективной работы с аккумулятором. Переход на ARM с Intel потребует меньших затрат на выполнение логических операций в 13-дюймовом MacBook Pro. Это означает, что время автономной работы станет больше, чем было раньше, на базе процессоров Intel.






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