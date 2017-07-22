Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер для борьбы с COVID-19 в США
20 июля 2020, 15:00
Национальные версии программы Corona-Warn-App, выпущенные в разных странах для предупреждения пользователей смартфонов о близком нахождении человека, у которого был обнаружен COVID-19, будут эффективны на других территориях только при условии, если все страны смогут легко обмениваться между собой соответствующими данными. Говорить о возможности такого обмена в рамках ЕС или других стран пока преждевременно. Однако в США это может произойти очень скоро.
Как сообщает издание iMore, Apple, Google и Microsoft работают в настоящее время с Association of Public Health Laboratories (Ассоциацией лабораторий общественного здравоохранения, APHL) над созданием общенационального сервера, где будут храниться соответствующие ключи, позволяющие безопасно передавать соответствующие данные с национальных серверов мониторинга распространения COVID-19. С помощью нового инструмента можно будет получать уведомления в отношении людей из разных штатов, а также свободно путешествовать по территории других штатов, не подвергая ни себя, ни других опасности.
Система оповещения с использованием создаваемого сервера будет опираться на функциональные возможности, предоставляемые инструментами Apple и системой передачи оповещений Google. Аппаратная поддержка сервера будет осуществляться силами Microsoft и APHL.
Реализация проекта позволит объединить работу всех версий приложения Corona-Warn-App, выпущенных в разных штатах США, а также поможет людям свободно перемещаться через границы штатов. Со слов представителей APHL, это поможет также «устранить дублирование» и сэкономит затраты и время, связанные с настройкой собственных серверов в различных штатах.