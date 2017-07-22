РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер для борьбы с COVID-19 в США

20 июля 2020, 15:00


Национальные версии программы Corona-Warn-App, выпущенные в разных странах для предупреждения пользователей смартфонов о близком нахождении человека, у которого был обнаружен COVID-19, будут эффективны на других территориях только при условии, если все страны смогут легко обмениваться между собой соответствующими данными. Говорить о возможности такого обмена в рамках ЕС или других стран пока преждевременно. Однако в США это может произойти очень скоро.

Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер, который поможет бороться с распространением COVID-19 в США


Как сообщает издание iMore, Apple, Google и Microsoft работают в настоящее время с Association of Public Health Laboratories (Ассоциацией лабораторий общественного здравоохранения, APHL) над созданием общенационального сервера, где будут храниться соответствующие ключи, позволяющие безопасно передавать соответствующие данные с национальных серверов мониторинга распространения COVID-19. С помощью нового инструмента можно будет получать уведомления в отношении людей из разных штатов, а также свободно путешествовать по территории других штатов, не подвергая ни себя, ни других опасности.




Система оповещения с использованием создаваемого сервера будет опираться на функциональные возможности, предоставляемые инструментами Apple и системой передачи оповещений Google. Аппаратная поддержка сервера будет осуществляться силами Microsoft и APHL.

Реализация проекта позволит объединить работу всех версий приложения Corona-Warn-App, выпущенных в разных штатах США, а также поможет людям свободно перемещаться через границы штатов. Со слов представителей APHL, это поможет также «устранить дублирование» и сэкономит затраты и время, связанные с настройкой собственных серверов в различных штатах.





Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share
  • Google объявил о запуске социальной платформы Shoploop для онлайн-шопинга
  • В Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов
  • У панели «Быстрого поиска» в Windows 10 появился удобочитаемый интерфейс
  • Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

    • следующая новость
    Nubia Red Magic 5S получит сенсорные кнопки с частотой дискретизации 320 Гц

    предыдущая новость
    Первый собственный ARM-процессор Apple будет 12-ядерным

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 июля, 2020

    Отчет NPD Group: Игровая индустрия в США в июне 2020 года: что покупают в первую очередь?

    В Microsoft Flight Simulator будет внутриигровой рынок дополнений

    Все модели iPhone 12 будут выпускаться с плоской лицевой панелью без 2.5D-скруглений

    Анонс MSI Creator P100X 10th: мощный ПК для создателей контента

    Nubia Red Magic 5S получит сенсорные кнопки с частотой дискретизации 320 Гц

    Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер для борьбы с COVID-19 в США

    Первый собственный ARM-процессор Apple будет 12-ядерным

    BenQ представила профессиональный монитор для фотографов

    В сеть просочились характеристики смартфона OPPO K7 5G

    Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане

    BenQ представила линейку игровых мониторов MOBIUZ

    Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра этого решения

    OnePlus Buds будут стоить меньше $100

    Samsung Galaxy M31s получит 64-мегапиксельную камеру и гигантский аккумулятор

    Super Flash Charge 90 Вт позволяет зарядить 5000-мАч батарею Lenovo Legion Pro за 30 минут

    19 июля, 2020

    Геймерский смартфон Lenovo Legion оснащен селфи-камерой для ведения потоковых трансляций в соцсетях

    Western Digital выпустила первые жесткие диски емкостью 16 и 18 Тбайт на технологии EAMR

    У смартфонов Google Pixel 4 XL наблюдаются серьезные проблемы с батареей, способные вызвать возгорание

    В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share

    Vivo получила патент на конструкцию телефона с поворотной частью дисплея

    ССЫЛКИ