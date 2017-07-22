Nubia Red Magic 5S получит сенсорные кнопки с частотой дискретизации 320 Гц
20 июля 2020, 15:20
С тех пор, как Ни Фэй, президент бренда Nubia, сообщил о скором появлении Red Magic 5S, он чуть ли не каждый день дразнит поклонников различными особенностями грядущего смартфона. Сегодня он рассказал о частоте дискретизации сенсорного дисплея и частоте обновления экрана.
Предстоящий Red Magic 5S станет третьим игровым смартфоном Nubia 2020 года после Red Magic 5G и Nubia Play 5G (он же Red Magic 5G Lite). Ожидается, что это будет незначительное обновление по сравнению с предшественниками, такими как как Red Magic 3 и Red Magic 3S.
В рамках предстартового маркетинга президент бренда постепенно раскрывает возможности телефона. Сегодня он подтвердил, что устройство оснащено сенсорными кнопками с частотой опроса 320 Гц и дисплеем с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 240 Гц.
Кроме того, уже подтверждено, что телефон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus, оперативную память LPDDRR5, хранилищем стандарта UFS 3.1 и эффективную систему охлаждения.
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