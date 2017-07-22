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Анонс MSI Creator P100X 10th: мощный ПК для создателей контента

20 июля 2020, 16:15




MSI представила новый премиальный десктопный компьютер консольного типа, выполненным в весьма необычном дизайне. Новинка получила название MSI Creator P100X 10th, и по одному этому становится ясно, что ПК рассчитан, прежде всего, на тех, кто за своим компьютером созидает и творит.

MSI Creator P100X 10th


Корпус MSI Creator P100X 10th имеет габариты 131,85 × 372,2 × 408,88 мм. Внутри обосновался процессор Intel Core i9-10900K с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, а также до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2933 МГц. Под хранение данных есть два слота 2,5" SSD/HDD и M.2-2280 с суммарным объемом для каждого типа накопителей до 4 ТБ. Стоит отметить, что это топовая конфигурация ПК и, естественно, возможен более легкий вариант сборки.

MSI Creator P100X 10th


На борту также три порта USB 3.1, порт Thunderbolt 3, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и 7.1-канальный звук. Пользователи могут воспользоваться фирменными решениями, такими как OSD-меню MSI Creator и MSI Creator Center. О цене ничего не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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