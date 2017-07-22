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Все модели iPhone 12 будут выпускаться с плоской лицевой панелью без 2.5D-скруглений

20 июля 2020, 16:25


Ранее ожидалось, что все модели iPhone 12 будут иметь характерный плавный дизайн. Прежде даже ходило мнение, что новые устройства будут сильно похожи на iPad Pro 2020 года. Это означало, что эксперты ожидали увидеть плавные обводы. напоминающие уже выпущенные планшеты Apple премиум-класса.

Однако в сети появились слухи от инсайдера, который заявил, что Apple будет придерживаться в будущих моделях иного, «более ровного» выбор. Дизайн будущих моделей станет «плоским». Стекло передней панели также станет плоским, ровным, с резким стыком на краях. Этот стиль станет новым фирменным обликом для всех будущих четырех моделей смартфонов iPhone 12.

Ответ на это заявление пришел сразу с канала Apple Lab. Там появился твит, где было высказано мнение о появившихся «очень странных новостях», имеющих отношение к лицевой панели для готовящегося к выпуску смартфона iPhone 12.

Все модели iPhone 12 будут выпускаться с плоской лицевой панелью без дизайнерских 2.5D-скруглений


В твите было заявлено, что Apple действительно не собирается использовать дизайн 2.5D для стеклянного покрытия своих моделей. Отмечалось, что этот стиль уже широко используется многими конкурентами на высококлассных устройствах. Более того, было высказано предположение, что многие производители фактически уже начали разрабатывать настолько сильно изогнутые передние стекла, что в будущем механические боковые кнопки могут даже исчезнуть.




Однако Apple, похоже, собирается придерживаться иного подхода. Независимо от устоявшееся мнение об «угловатости» такого «острого» дизайна, менее эстетичного, трудно не согласиться, что эта же «угловатость» значительно облегчает надежный хват телефона в руке.

Более того, IPhone 12 с плоским стеклом, от угла до угла, становится более удобным для хранения и переноски, не говоря уже о том, что позволяет более эффективно и надежно применять защитную пленку. Теперь она поможет сохранить телефон от разного рода опасностей, например, при прогулке в парке.



Пока неизвестно, сможет ли Apple сэкономить на производственных затратах за счет такого выбора в дизайне. Использование плоского переднего стекла более экономно в производстве и изготовлении, это позволяет сократить затраты на себестоимость и расходовать «резерв» в первую очередь для функционального и аппаратного усиления будущих моделей.

Как это будет происходить в реальности, мы узнаем в будущем.




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