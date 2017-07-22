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В Microsoft Flight Simulator будет внутриигровой рынок дополнений

20 июля 2020, 18:21




Microsoft уже 18 августа выпустит на ПК действительно большую игру - Flight Simulator. Игра настолько огромная, что ее физическая версия будет доступна на 10 DVD-дисках. Игрок сможет управлять симуляцией всей планеты, и она будет включать в себя живые, реальные данные о полетах и погоде. Симулятор также имеет многопользовательскую систему с общим миром, которая, как говорит студия Asobo, может обрабатывать сотни тысяч самолетов одновременно.

В Microsoft Flight Simulator будет внутриигровой рынок дополнений


Также теперь будет возможность покупать и продавать дополнения для самолетов, аэропортов и многое другое через внутриигровую торговую площадку впервые в серии. Только одобренные создатели могут продавать свои дополнения на рынке. Для этого нужно будет подать заявку на доступ и если она будет одобрена, товар можно будет продавать на площадке.


Microsoft отметила, что рынок, по сути, является централизованным каналом для создателей, чтобы продавать предметы, и игроки могут забрать их, не выходя из игры. Моддеры могут устанавливать свои собственные цены, проверять, насколько хорошо работают их цифровые товары, видеть, сколько дохода они генерируют, и автоматически получать платежи с рынка. Независимо от того, одобрены они или нет, создатели все равно могут предлагать свои дополнения через другие сайты и витрины магазинов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".


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