Отчет NPD Group: Игровая индустрия в США в июне 2020 года: что покупают в первую очередь?
20 июля 2020, 18:22
Согласно последнему отчету аналитической группы NPD Group, суммарный доход игровой отрасли в США составил за июнь 1,2 млрд долларов. Это - рекордный результат, который стал лучшим за прошедшие 10 лет, начиная с 2009 года. По сравнению с прошлым годом, доходы игровой отрасли в США выросли на 26%.
Июнь традиционно считается самым результативным месяцем для продаж игровых программ и аксессуаров. Если подсчитать суммарный доход игровой отрасли с начала года, то они достигли уровня 6,6 млрд долларов. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Названный доход охватывает три игровых сегмента: покупки игрового оборудования, покупки игровых программ и покупки аксессуаров и игровых карт.
Поскольку достигнутый с начала года результат является рекордным по сравнению с аналогичными показателями, начиная с 2010 года, нынешний, 2020 год имеет все шансы стать лучшим годом для игровой индустрии в США за прошедшее десятилетие.
Отмечается, что игровая индустрия выросла такими высокими темпами во многом благодаря действенной поддержки от игровых разработчиков. Среди наиболее значимых новинок этого года называют The Last of Us: Part II, Animal Crossing: New Horizons и Call of Duty: Modern Warfare.
Самой продаваемой игрой в июне и третьей самой продаваемой игрой года стала программа The Last of Us: Part II. Это отметил Мат Пискателла из NPD Group.
Самой продаваемой игрой в магазине Switch в июне стала Animal Crossing: New Horizons. Самой быстрорастущей и обещающей игрой июня названа Ring Fit Adventure - если в мае она занимала 835-е место, то в июне она поднялась до 7-го.
JUNE 2020 US NPD THREAD - June 2020 tracked spending across Video Game hardware, software, accessories and game cards totaled $1.2 billion, gaining 26% when compared to a year ago. This is the highest tracked spend for a June month since $1.3 billion was reached in June 2009. pic.twitter.com/VliGtYt4sc
Несомненный прирост показали в июне два сегмента игровой индустрии: продажа программ и продажа аксессуаров и игровых карт. Единственный сегмент, где наблюдался небольшой спад - продажи игрового оборудования. По своим показателям он немного отстает по сравнению с июнем 2019 года.
Самой продаваемой аппаратной платформой июня в США стала Nintendo Switch. Самым продаваемым аксессуаром - беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".