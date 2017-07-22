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Разблокированный топовый настольный процессор Intel Core i9-10850K будет доступен для розницы

20 июля 2020, 19:52


Готовящийся к выпуску топовый процессор для настольных компьютеров Intel Core i9-10850K будут поставляться в розничный канал. Ранее было объявлено, что его поставки будут направлены эксклюзивно в OEM-канал.

Об изменения в плане продаж стало известно благодаря появлению на торговых площадках Cyclotron и LambdaTek возможности разместить предварительный заказ на покупку этого 10-ядерного процессора на базе Socket LGA1200. Его предварительная цена у названных розничных продавцов составляет 472 евро и 459 фунтов стерлингов, соответственно, включая налоги. Его розничная цена практически не отличается от оптовой, по которой Intel Core i9-10850K планировалось поставлять в OEM-канал - 449 долларов.

Разблокированный топовый настольный процессор Intel Core i9-10850K будет доступен для розницы


По своей цене модель Intel Core i9-10850K не сильно отличается от цены процессора Intel Core i9-10900, который так и не попал в список на продажу. Разница по цене с самой топовой моделью Intel Core i9-10900K выше.




Процессор Core i9-10850K выпускается на базе технологического процесса 14 нм и относится к линейке "Comet Lake-S". Он представляет собой 10-ядерный/20-потоковый процессор с тактовой частотой до 5,20 ГГц и 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

Разблокированный топовый настольный процессор Intel Core i9-10850K будет доступен для розницы


В отличие от серии Intel Core i9-109xx у него отсутствует опция Thermal Velocity Boost (TVB). Это означает, что множитель тактовой частоты разблокирован, что позволяет вручную разгонять процессор до нужного уровня.

Покупка Intel Core i9-10850K обойдется примерно на 50 долларов дешевле, чем покупка Intel Core i9-10900K, при этом «потеря» в тактовой частоте, равная 100 МГц, не выглядит драматичной.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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