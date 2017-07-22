Microsoft разрабатывает таинственное приложение Your Phone для управления смартфоном из Win10
20 июля 2020, 20:15
В сети появилась информация о ведущейся в Microsoft разработке таинственного приложения Your Phone. Полный набор этого приложения до сих пор остается неизвестным. Если судить по названию, этот набор позволит осуществлять управление личным смартфоном из Windows 10.
На текущий момент практически нет подробной информации о назначении и сроках проведения этой разработки Microsoft. Зато уже появились схематичные рисунки, которые утекли из недр Microsoft благодаря анонимному инсайдеру Alumia.
Изучение рисунков позволяет высказать предположение, что благодаря новому приложению Your Phone, пользователи смогут получить доступ из Windows 10 к своим мобильным приложениям на смартфоне. После этого они смогут работать с ними с экрана настольного или мобильного компьютера. Возможно, для запуска поддержки потребуется установить дополнительный модуль запуска на телефон.
Среди уже раскрытых функций Your Phone называют удаление изображений с телефона, а также их просмотр с компьютера. Другая функция - дистанционное управление средствами музыкального оформления телефона. Еще одна функция - отображение индикаторов состояния работы служб мобильного телефона на экране компьютера.
Благодаря Your Phone, появится возможность выполнять синхронизацию настольных программ с приложениями на смартфоне. Можно будет проводить синхронизацию данных между несколькими трубками. Появится полезная функция получения сообщений на компьютер после их попадания на смартфон.
Есть еще одна таинственная функция, которая называется Apps. По всей видимости, она находится сейчас в разработке, потому что ее смысл не разглашается.