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Неизвестный смартфон Nokia появился в базе данных TENAA

20 июля 2020, 20:26




В базе данных TENAA на днях появился неизвестный смартфон Nokia. Модель получила номер TA-1258. Известно, что она имеет 5,99-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 3040 мАч и габариты 159,6 x 77,5 x 8,5 мм.

Неизвестный смартфон Nokia появился в базе данных TENAA


Если сопоставить все перечисленные выше детали, то скорее всего это смартфон среднего класса, и вполне возможно это новая модель для серии Nokia 2, Nokia 3 или Nokia 4. Также новый смартфон может относиться и к серии Nokia C.


На прошлой неделе сообщалось, что Nokia 2.4 была замечена на Geekbench . Под капотом смартфон чипсет Helio P22 и 2 ГБ оперативной памяти. Сложно утверждать об одном и том же устройстве идет речь, но время покажет. Аккумулятор этой модели маловат для преемника Nokia 2.3, который сам имеет батарею 4000 мАч и даже имеет более крупный 6,2-дюймовый дисплей, но Helio P22 - это более мощный чипсет, чем Helio A22 внутри Nokia 2.3.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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