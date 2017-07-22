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В системе охлаждения игрового смартфона Red Magic 5S будет использовано серебро ICE Ag

20 июля 2020, 22:02


Поток информации о новом смартфоне Nubia Red Magic 5S, ориентированного на игровое применение, нарастает все больше и больше с каждым днем. Однако вопросов, связанных с этим интересным аппаратом, становится все больше. Один из самых трудных вопросов: Как будет устроена система охлаждения для мощного процессора Snapdragon 865+ SoC, который будет установлен внутри аппарата?

Snapdragon 865+ SoC - это, пожалуй, самый производительный на сегодняшний день чип среди смартфонов. Но его возможности могут быть раскрыты, только если будет отлажен надежный отвод тепла с поверхности этого процессора. Тайну организации системы охлаждения на новом смартфоне раскрыл Ни Фей, президент компании Nubia.

В системе охлаждения игрового смартфона Red Magic 5S будет использовано фирменное серебро ICE Ag


Главной особенностью новой сложной системы охлаждения является применение серебра. Серебро - это один из самых теплопроводящих материалов среди известных на сегодняшний день. Этот дорогой материал будет использоваться внутри смартфона Nubia Red Magic 5S под торговым названием ICE Ag. Информация об этом была размещена на Weibo.




Точной информации, в каком виде будет применяться серебро ICE Ag внутри Nubia Red Magic 5S, пока нет данных. Рассматриваются два варианта. Оно может использоваться в виде теплопроводящей прокладки, подведенной к наиболее нагретым местам вычислительной системы. Второй вариант применения предусматривает использование серебряного покрытия, которым будут покрываться определенные компоненты смартфона.

Помимо этого в систему охлаждения войдет большая медная подложка, получившая название «фольга»; благодаря ей, будет осуществляться теплоотвод с поверхности площадью 4843 мм².

В системе охлаждения игрового смартфона Red Magic 5S будет использовано фирменное серебро ICE Ag


К системе теплоотвода также будут отнесены специальные теплоотводящие трубки, будет применяться высокоэффективный термогель, а также будет установлен фирменный вентилятор активного охлаждения Red Magic. За счет центробежного вращения на оборотах 15000 об/мин он сможет обеспечить качественный продув воздушным потоком всех элементов внутри конструкции смартфона Red Magic 5S.





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