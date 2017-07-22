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Nokia представила три модели беспроводных наушников

21 июля 2020, 09:33


HMD Global является лицензиатом брендов мобильных телефонов и планшетов Nokia. Но помимо смартфонов и планшетов, Nokia также выпускает и ряд других продуктов. Теперь Nokia делает первые шаги на рынке наушников. Компания представила сразу несколько моделей беспроводных наушников, которые включают в себя Nokia E1200 Essential Wireless Headphones, Nokia E3500 Essential True Wireless Earphones и Nokia E3200 Essential True Wireless Earphones.

Nokia представила сразу модели беспроводных наушников


Итак, Nokia E1200 Essential Wireless Headphones - это большие беспроводные наушники, которые полностью закрывают уши. Их внешняя крышка выполнена из анодированного алюминия с глянцевой отделкой, а внутренние амбушюры покрыты мягким кожзаменителем (искусственная кожа). Эти уши оснащены 40-миллиметровыми динамически драйверами и складываются так, что их удобно носить с собой. Наушники также поставляются с поддержкой голосового помощника Google Assistant и Siri.




Что касается технических характеристик, наушники оснащены литиевой батареей емкостью 500 мАч, которая может работать до 40 часов в режиме воспроизведения музыки. Аккумулятор можно полностью зарядить за 3 часа. Кроме того, наушники оснащены Bluetooth 5.0 и имеют рабочий диапазон 30 футов (10 м). Наушники бывают черного, красного и белого цветов.



Nokia E3500 Essential True Wireless Earphones - это беспроводные наушники с 10 мм драйверами, имеющие класс защиты IPX5. Они опираются на технологии Qualcomm aptX и Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), которые уменьшают фоновый шум во время телефонных звонков.

Nokia представила сразу модели беспроводных наушников


Гаджет также оснащен режимом, который может быть активирован с помощью кнопок на наушниках и позволяет четко слышать внешние звуки, не снимая их. Каждый из двух наушников имеет батарею емкостью 48 мАч, а зарядный чехол - батарею емкостью 360 мАч. Рабочее время составляет 7 часов для каждого наушника. С зарядным чехлом время автономной работы составляет 25 часов. На борту поддержка Bluetooth 5.0, рабочий диапазон 30 футов (10 м), а также сертификация IPX5.

Nokia представила сразу модели беспроводных наушников


Nokia Essential True Wireless Earphones E3200 - это беспроводные наушники 6-мм драйверами и также имеющие сертификацию IPX5, которая гарантирует защиту от от влаги. Здесь также есть специальный режим, который позволяет слышать окружающую обстановку. Наушники поддерживают работу с Google Assistant и Siri. Каждый наушник оснащен аккумулятором емкостью 50 мАч, а зарядный чехол имеет батарею емкостью 360 мАч.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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