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ZDNet: Microsoft провалила планы выпуска устройств Windows 10X в 2021 году

21 июля 2020, 11:00


Известное информационно-аналитическое агенство ZDNet выпустило отчет, в котором утверждается, что планы Microsoft по выпуску в этом году новых устройств серии Windows 10X натолкнулись на непреодолимые препятствия. В отчете утверждается, что намеченные к выпуску устройства появятся не раньше 2021 года, а устройства с двумя экранами появятся и того позднее - не раньше 2022 года.

Surface Neo


Компания объявила о планах по выпуску целой плеяды планшетов, ноутбуков и смартфонов с Windows еще в конце 2019 года. Тогда Microsoft обещала и новинки типа Surface Neo, использующего инновационный шарнир на 360 градусов. Тогда же появились слухи об уменьшенной версии в том же стиле под названием Surface Duo, а также об уникальном смартфоне с двумя 5,6-дюймовыми экранами.




Microsoft первоначально утверждала, что планирует запустить поставки как минимум двух новых устройств уже к концу года. Однако с апреля 2020 года поползли слухи, что Microsoft вообще не собирается выпускать какие-либо продукты в 2020 году. Теперь в отчете ZDNet утверждается, что в 2020 году не будет выпущено даже новое программное обеспечение Microsoft для этого проекта.

Согласно отчету ZDNet, первые одноэкранные устройства на базе Windows 10X, предназначенные, в первую очередь, для коммерческого использования и обучения, будут выпущены только весной 2021 года. Предполагается, что варианты с двумя экранами появятся в начале 2022 года.



Напомним, что Windows 10X - это вовсе не клон Windows 10, а инкарнация проекта с кодовым названием "Lite" или "Santorini", который является более модульным по своему исполнению, чем монолитная Windows. Первоначально он разрабатывался под Surface Neo, но идея проекта была значительно шире и предназначалась для использования на множестве различных устройств от различных поставщиков. Его операционная система отличается более простым интерфейсом и различными подключаемыми устройствами, позволяющими выполнять вычисления сразу с использованием двух, а возможно и большего количества экранов.



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