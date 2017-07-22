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Анонс Xiaomi Mijia Projector 2 Pro: мощный проектор с яркостью 1300 люмен ANSI

21 июля 2020, 11:23


После запуска Mijia Projector в прошлом году и версии Mijia Projector 1S 4K в прошлом месяце, Xiaomi представила свой проектор следующего поколения Mijia Projector 2 Pro. Новинка оснащена 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает яркость до 1300 люмен ANSI. Говорят, что он обладает такой яркостью, что его можно использовать и в дневное время.

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro


Цветовая гамма составляет 100% Rec709 и поддерживает декодирование HDR10+. Проекционное соотношение составляет 1,1: 1, и устройство может проецировать изображения до максимального размера в 200 дюймов, но компания рекомендует проекцию от 60 до 120 дюймов. Для расстояния до 2 метров компания предлагает использовать 80-дюймовую проекцию, а для расстояния 2,5 и 3 метра рекомендуется размер проекции в 100 и 120 дюймов соответственно.




Проектор предлагает два режима фокусировки - TOF Non-Sensing Focus и Camera Focus. Благодаря шестиосевому спиральному прибору устройство может мгновенно завершить интеллектуальную фокусировку всякий раз, когда вы запускаете его в первый раз или изменяете его местоположение.

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro


Под капотом Mijia Projector 2 Pro 12-нм процессор Amlogic T972, который, как утверждается, имеет на 63 процента лучшую производительность и на 55 процентов меньшее энергопотребление по сравнению с T962. На борту также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Наряду с декодированием 4K устройство также поддерживает декодирование 8K. Есть 1,75-дюймовые двойные 10 Вт полночастотные динамики hi-fi. Устройство также поддерживает голосовой помощник XiaoAI.



Что касается поддержки различных методов проекции, то здесь есть Miracast, DLNA и Airplay для фотографий, видео и игр. Проектор поддерживает интерфейс PatchWall UI, который обычно используется в смарт-телевизорах Xiaomi и может быть подключен к устройствам умного дома. Цена новинки - $658 (46 000 руб.).



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