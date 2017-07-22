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iPhone 12 выпуска 2020 года будут поддерживать оба диапазона сетей 5G, но в 2021 году - только один

21 июля 2020, 11:45


В сети возникла дискуссия по поводу нового взгляда на развитие поддержки сетей 5G среди мобильных устройств. В новом отчете издания DigiTimes в качестве примера указывается смартфон iPhone 12, который готовится к выпуску в 2020 году. Отмечается, что он будет поддерживать оба диапазона беспроводных сетей 5G - mmWave и диапазон Sub-6 ГГц.

Такой широкий выбор в поддержке 5G удобен пользователям по разным причинам. Однако, отмечает издание, многое может измениться в дальнейшем. В отчете утверждается, что Apple может сменить свою парадигму и перейти в 2021 году к поддержке сетей 5G только в одном диапазоне. Это может означать, что серия iPhone 13 будет позиционироваться совсем иначе, чем серия 2020 года.

iPhone 12 выпуска 2020 года будут универсальными в поддержке сетей 5G, но в 2021 году все может измениться


Согласно слухам, дошедшим через СМИ, новая серия телефонов iPhone выпуска 2021 года, которую сейчас можно условно назвать как «линейка iPhone 13», уже не будет обеспечивать поддержку диапазонов сетей 5G mmWave и sub-6 ГГц, как это сделано сейчас для семейства iPhone 12. Вместо этого Apple будет придерживаться «единой поддержки 5G».




Звучит красиво, но фактически это означает, что более новые модели iPhone 13 перейдут к иной поддержке в сетях 5G. Они будут работать только в одном диапазоне - mmWave или sub-6GHz.

Как минимум, одна из причина, почему Apple может перейти на этот подход, заключается в снижении стоимости производства будущих iPhone. Однако возможен и другой вариант: iPhone 13 будет обеспечивать поддержку для обоих диапазонов сетей - mmWave и sub-6GHz, но Apple будет отключать поддержку, например, для mmWave 5G в странах, где этот диапазон не работает.



Поскольку информации о будущей линейке смартфонов iPhone 13 выпуска 2021 года еще крайне ограничена, к этим слухам следует относиться очень осторожно, отмечает издание.



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